У человечества есть несколько историй, которые с небольшим преувеличением знают все. И свое весомое место среди них точно занимают приключения Д'Артаньяна и трех мушкетеров.

Источник: "Боги войны" на 24 канале

Даже если вы никогда не держали в руках роман несравненного Александра Дюмы, то все равно знаете о четверке отважных, гордых и в хорошем смысле авантюрных французских сорвиголов. Какими на самом деле были легендарные мушкетеры – читайте далее.

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В массовом сознании слово "мушкетер", которое, казалось бы, должно было означать просто солдата, главное оружие которого – мушкет, на самом деле намертво прикипело к героям Дюма.

По количеству экранизаций, которое получил роман, он может посоревноваться чуть ли не с любой другой историей. Киношники просто не дают забыть о похождениях Д'Артаньяна и компании, экранизируя ее с небольшими различиями из года в год, передавая таким образом от поколения к поколению.

Однако каждый раз версии становятся все фантастичнее и отдаляются от оригинала.



Голливудская экранизация приключений Д'Артаньяна и трех мушкетеров в 1993 / Фото Pinterest

Мушкетеры предстают почти непобедимыми воинами с невероятным арсеналом средств, которые едва ли не в одиночку выигрывают войны. Правда, само оригинальное произведение было сильно романтизированным, хотя базу для него Дюма и брал из реальных событий.

Мушкетеры были частью серьезной европейской армии

Первым делом стоит разобраться, о ком вообще будет идти речь. Мушкетеры – действительно целый род войск, которые в XVI – XVII веках были частью любой серьезной европейской армии, не только французской.

Собственно, французы были первыми, кому действительно досталось от мушкетеров. В 1525 году произошла битва при Павии, в которой 3 тысячи испанцев, вооруженных аркебузами (тяжелый вариант мушкета), просто уничтожили почти втрое больший отряд элитных французских рыцарей.

Этот миг стал без преувеличения переломным моментом человеческой истории.

Битву при Павии часто называют переходной точкой от Средних веков к эпохе Нового времени. Именно после этого события огнестрельное оружие постепенно становится доминирующей силой на полях сражений, а закованные в броню рыцари оказываются в дедовских историях о том, насколько зеленее была трава в старом добром Средневековье.

Все серьезные игроки на политической карте тогдашнего мира урок поняли очень быстро. Мушкеты стали неотъемлемой частью вооружения всех европейских армий, в том числе и французской, которая болезненный переход эпох ощутила на собственной коже.

Интересно. Важность огнестрельного оружия в новых реалиях подчеркнул тот факт, что в начале XVII века французский король Генрих IV создал для своей охраны специальную роту карабинеров. А его преемник Людовик XIII приказал ребятам заменить устаревшие карабины новенькими мушкетами.

Так на свет и появились Мушкетеры военного дома короля Франции, или просто королевские мушкетеры. Вот о них и писал Александр Дюма, и именно они стали одним из самых узнаваемых символов Франции в мире.

По роману, едва ли не главный подвиг мушкетеров – это возвращение королеве ее ювелирных украшений, которые похитили коварные британцы.

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И хотя с реальностью именно эта история имеет мало общего, но она все же хорошо иллюстрирует близость роты мушкетеров к монаршей семье. Так как именно охрана его и ее величеств были главной задачей этих парней на протяжении почти 1,5 века существования.

Форма мушкетеров подтверждала их статус

Лишнее доказательство того, насколько серьезным был статус мушкетеров в донаполеоновской Франции, – их форма.

Ее неплохо изобразили в хорошо знакомом советском фильме. Королевские мушкетеры и в самом деле носили наряд, по которому не сразу и узнаешь элитного воина:

огромная шляпа;

яркий голубой плащ с богатым кружевным убранством и знаменитым крестом на груди.



Как выглядели мушкетеры / Скриншот из видео

Казакин, именно так называлась эта одежда, был украшен лилиями. Изображение цветка тогда было на флаге страны, поэтому носить его на себе могли только представители правящей династии. Любой другой, кого бы поймали с невинной лилией на наряде, имел все шансы закончить на гильотине.

Но мушкетеров это не касалось – они были настоящей элитой. Поэтому и неудивительно, что желающих попасть в эти ряды хватало. Стать королевскими мушкетерами могли исключительно аристократы. Однако в основном речь идет о мелкой знати. Высшим шишкам и без того было чем заняться. А вот младшие сыновья, без серьезных шансов получить родительское наследство, или представители все еще гордых, но обедневших родов, видели в такой карьере шанс перепрыгнуть сразу несколько ступеней социальной лестницы.

Как можно было стать мушкетером

Но получить желанный голубой плащ было не так и просто, так как рота даже на своем пике насчитывала более 300 человек. Попасть в их ряды можно было:

или благодаря связям, как это было в романе;

или благодаря взятке.

Пусть казакин с крестом и одевали по большей части не богатые дворяне, но все же без стартового капитала начать эту карьеру шансов не было, даже с хорошими связями. А все потому, что за большинство экипировки приходилось платить из собственного кармана.

Справка. Государство обеспечивало мушкетера только собственно мушкетом и сошкой – это подставка под оружие. Прицельно стрелять из мушкетов, которые весили 7 – 8 килограммов, без этой штуки было почти невозможно. Поэтому коня, узнаваемую одежду, шпагу, пистоли и прочее приходилось покупать за свой счет. Как и содержать слугу. Его наличие у каждого мушкетера было обязательным. На него приходилось тратить чуть ли не половину зарплаты обычного мушкетера.

Так или иначе, история небогатого гасконца Д'Артаньяна, который приехал в Париж за мечтой, является вполне канонической. Потому что он – вполне реальная историческая личность. Память о нем Дюма нашел в одной исторической книге и решил сделать героем своего романа. Шарль де Бац де Кастельмор, граф Д'Артаньян сделал блестящую карьеру в рядах королевских мушкетеров, и дослужился до высочайшего чина капитан-лейтенанта.

Он был доверенным лицом кардинала Мазарини и короля Людовика XIV.

Мушкетеры выполняли особые задания монархов

Д'Артаньян и его подчиненные часто выполняли особые задания монарха. Поэтому американский фильм 2011 года с Милой Йовович в роли Миледи сбежал от реальности не так и далеко, как может показаться после просмотра.



Постер к кинофильму "Три мушкетера" / Фото IMDb

Легендарных мушкетеров там изобразили скорее как шпионов и спецагентов, и им действительно часто приходилось выполнять похожие операции, которые король или кардинал не могли доверить больше никому. Речь идет о заказных убийствах, шантаже, похищении. А вот воевали эти ребята вообще довольно редко.

Кроме упомянутых темных дел, гвардия короля большей частью выполняла функции полиции:

разбиралась с народными восстаниями;

следила за порядком в городе;

ловила преступников высокого ранга.

В частности, настоящий Д'Артаньян в свое время арестовывал министра финансов Франции. Не из воображения писателя в романе Дюмы появилось и противостояние королевских мушкетеров и гвардейцев кардинала. Выполняя похожие функции, эти парни часто противостояли друг другу.

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Дружеское противостояние силовиков внутри страны, даже в современном мире – привычная вещь. Однако 300 – 400 лет назад споры обычно заканчивались дуэлями, которые в конце концов стали реальной проблемой.

Знаменитый благодаря все тому же роману Дюмы кардинал Ришелье должен был запретить дуэли на законодательном уровне, установив для нарушителей высшую меру наказания.

Что французский писатель решил откровенно романтизировать, так это добропорядочность королевских мушкетеров. Выполняя функции полиции, рядовые мосье в голубых плащах часто и вели себя как полиция из наших девяностых – взятки, рэкет, закрытые глаза там, где за это заплатили. Хорошие мушкетеры, плохие гвардейцы кардинала – не более чем фантазия. Знак равенства между ними будет куда уместнее.

В конце концов для внутреннего соперничества мушкетерам даже гвардейцы были не нужны. Когда в 1665 году создали их вторую роту, то между "старыми" и "новыми" сразу разгорелось противостояние.

Правда, заключалось оно в основном в том, кто дороже оденется и чье оружие будет красивее.

Мушкетеры были искусными воинами благодаря мощной подготовке

Несмотря ни на что, воинами эти парни были действительно искусными. Все благодаря подготовке. Вступив в ряды мушкетеров, новобранец поселялся в казарме и значительную часть свободного от обязанностей времени должен был посвящать тренировкам.

► Ребята были мастерами во владении шпагой, которая благодаря все тому же Дюме стала их неотъемлемым символом.

► В арсенале мушкетеров была также дага – кинжал для парного использования со шпагой в другой руке.

►Для конного боя лучше подходил палаш.

►Обязательным элементом вооружения были также 2 пистолета и, конечно, сам мушкет. Он требовал еще и кучи дополнительных элементов, таких как пороховница, патроны, запас фитилей и так далее.

Когда мушкетерам все же представилась возможность оказаться в настоящей битве, они там не позорились. Например, Д'Артаньяну стоит памятник в нидерландском городе Маастрихте, во время успешной атаки которого он и погиб в 1673 году.



Памятник Д'Артаньяну в Маастрихте / Фото Minube

Королевские мушкетеры точно не были теми бескомпромиссными и благородными героями, какими предстают в романе Дюмы и всех последующих экранизациях. Однако образ, созданный писателем, уже веками вдохновляет мальчишек по всему миру на искренние и хорошие поступки. Реальные же мушкетеры, какими бы они ни были, сыграли значительную роль в эволюции военного дела на рубеже эпох и заслужили свое место среди Богов войны.