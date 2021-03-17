Каже, що ми якісь зелені крокодили, – Арахамія поскаржився на Тимошенко
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "Батьківщина" та ОПЗЖ займаються "поправковим тероризмом". Ймовірно,щодо земельних законопроєктів.
Источник:PavlovskyNews
Арахамія стверджує, що партії вимагають кадрових призначень, з якими монобільшість не згідна.
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Що сказав Арахамія
Політик поскаржився на Тимошенко.
Ви ж бачите, як Юлія Володимирівна (Тимошенко – 24 канал) говорила, що з нами в коаліцію, а потім, що ми якісь зелені крокодили, натискають кнопки бездумно. Я не знаю, як вона хотіла з нами взагалі в коаліцію,
– зауважив політик.
Журналісти зауважили, що, можливо, Тимошенко хотіла посаду прем'єра в коаліційному уряді. Однак Арахамія відзначив, що, мабуть, вже за наступного парламенту.
Що цьому передувало
- Ще у лютому Арахамія не виключав ймовірності створення коаліції "Слуги народу" та "Батьківщини" у Верховній Раді. Однак запевняв, що перемовин не вели.
- Згодом Тимошенко запропонувала "слугам" створити таку коаліцію.
- Вже 16 березня Арахамія заявив, що коаліція може бути в теорії. Однак в ній немає сенсу, бо у поглядах парламентарів є розбіжності.
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