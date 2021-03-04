В Украине с каждым годом уменьшается количество людей, которые празднуют 8 Марта. Однако число таких лиц в 2021 году все еще остается высоким.

Количество людей, которые отмечают этот праздник уменьшаются на протяжении последних 9 лет.

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Сколько украинцев празднуют 8 марта

68% опрошенных празднуют;

29% - не празднуют.

В каких регионах Украины отмечают этот праздник

Более важным 8 Марта является для жителей юга и востока, а также для тех, кто женат.

На западе Украины праздник не планируют отмечать почти 40% опрошенных. Среди тех, кто разведен или не женат таких – 35 – 36%.

Обратите внимание! В 2021 году Международный женский день выпадает на понедельник. Поэтому на работу украинцы пойдут уже во вторник, поскольку 8 марта – государственный выходной.

Что известно об опросе Социологическая группа "Рейтинг" на протяжении 27 – 28 февраля опросила 1500 совершеннолетних жителей всех регионов Украины. В исследовании не участвовали только люди, проживающие во временно оккупированном Крыму и на Донбассе. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса – CATI. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,5%.

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