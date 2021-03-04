С каждым годом все меньше: сколько украинцев празднуют 8 Марта
В Украине с каждым годом уменьшается количество людей, которые празднуют 8 Марта. Однако число таких лиц в 2021 году все еще остается высоким.
Источник:социологическая группа "Рейтинг"
Количество людей, которые отмечают этот праздник уменьшаются на протяжении последних 9 лет.
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Сколько украинцев празднуют 8 марта
- 68% опрошенных празднуют;
- 29% - не празднуют.
В каких регионах Украины отмечают этот праздник
Более важным 8 Марта является для жителей юга и востока, а также для тех, кто женат.
На западе Украины праздник не планируют отмечать почти 40% опрошенных. Среди тех, кто разведен или не женат таких – 35 – 36%.
Что известно об опросеСоциологическая группа "Рейтинг" на протяжении 27 – 28 февраля опросила 1500 совершеннолетних жителей всех регионов Украины. В исследовании не участвовали только люди, проживающие во временно оккупированном Крыму и на Донбассе. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса – CATI. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,5%.
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