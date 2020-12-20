Верховная Рада перед Новым годом приняла ряд новых назначений в правительстве. Как оппозиция, партия "Голос" никого не поддерживала.

Исключением стал министр финансов Сергей Марченко в начале 2019 года. Об этом рассказала руководительница партии Кира Рудик в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Почему проголосовали за Марченко

По ее словам, тогда все понимали, что Украина стоит перед большим вызовом экономического кризиса. Рудик заверила: "Очень многие члены нашей фракции персонально знали этого кандидата, работали с ним и утверждали, что могут поручиться за него".

Кадровая политика Зеленского с каждым днем становится все хуже. Поэтому надеяться на то, что мы увидим какую-то звезду: человека с хорошей репутацией и профессиональными качествами, с конкретным планом (не стоит – 24 канал). Сейчас я не вижу таких людей на небосклоне,

– отметила нардепка.

Отметим! В Верховной Раде Украины появился проект постановления об отставке Сергея Марченко с должности министра финансов. Автором постановления стал скандальный нардеп Андрей Деркач, которого в США внесли в санкционный список агентов России.

Принципиальная позиция партии

Прежде всего, как заверила Рудик, никого не поддерживать – это принципиальная позиция партии. Она добавила: "Если появится кандидат, которому мы так же будем доверять (как Марченко – 24 канал), и если он будет иметь хорошую репутацию в профессиональных кругах, то мы сможем его поддержать".

Полное интервью с Кирой Рудик: смотрите видео 24 канала

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