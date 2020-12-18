Партия "Голос" уже давно является классической оппозиционной партией и не поддерживает назначение действующей власти. Глава "Голоса" Кира Рудик в эксклюзивном интервью 24 каналу прокомментировала громкие законопроекты и решения не поддерживать кандидатуры новых министров.

Также она оценила действия правительства по борьбе с коронавирусом COVID-19 в Украине. Об этом – в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Про назначение Шкарлета и Бондаренко

Вы выступали против назначения Шкарлета министром образования, да?

Мы выступали и выступаем против.

А почему, скажите, пожалуйста?

Прежде всего – министром образования должен быть человек, который, во-первых, сам является педагогом. Во-вторых, профессиональным. В-третьих, он совершенно точно не должен быть замешан в таких скандалах, как Шкарлет. Как в вопросах плагиата, так и множества других вопросах.

Что известно о Шкарлете?

17 декабря Рада поддержала кандидатуру



За его назначение проголосовало 226 парламентариев. Однако, присягу о вступлении в должность министра Шкарлет давал под крики "Позор".



Во время предварительного обсуждения его кандидатуры депутаты вспомнили плагиат в его научных работах, а также работу в "Партию регионов" и "крыло" экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника. 17 декабря Рада поддержала кандидатуру Сергея Шкарлета , который до этого был в статусе исполняющего обязанности, на должность главы МОН.За его назначение проголосовало 226 парламентариев. Однако, присягу о вступлении в должность министра Шкарлет давал под крики "Позор".Во время предварительного обсуждения его кандидатуры депутаты вспомнили плагиат в его научных работах, а также работу в "Партию регионов" и "крыло" экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника.

То есть Шкарлета вы обвиняете в плагиате, что в принципе доказано независимыми расследованиями. Действительно, его докторская диссертация была частично скопирована. Это позор для ученого. И вы за него не голосуете в парламенте.

Но при этом ваша фракция в Киевсовете поддержала Владимира Бондаренко на должность секретаря. Известно, что у него поддельный диплом. Где последовательность? Разве это не двойные стандарты?

Нет, это не двойные стандарты. Вы можете назвать, кто из фракции "Голос" в Киевсовете проголосовал за Бондаренко?

Большая часть вашей фракции.

Нет, это неправда. Вы же понимаете, что это было тайное голосование. И, к сожалению, подтвердить или опровергнуть, кто именно голосовал за Бондаренко, а кто нет, не можем ни я, не вы. Поэтому эти обвинения безосновательны.

Полное интервью с Кирой Рудык: смотрите видео 24 канала

114 из 118 депутатов, присутствовавших на заседании, проголосовали. Депутат от вашей фракции Ярослав Юрчишин признал, что часть депутатов Киевсовета из фракции "Голос" действительно поддержала Бондаренко. От этого позора вас спасло только тайное голосование. Но вы не опровергаете того, что часть ваших депутатов могла поддержать Бондаренко с его поддельных дипломом?

Мы снова идем по кругу. Голосование было тайным. Я не могу прийти во фракцию и начать задавать им вопросы о том, кто из них это сделал. Есть разница между тем, когда мы, как фракция в Раде, выходим и официально говорим, что не поддерживаем Шкарлета, и тем, когда происходит тайное голосование. Где каждый депутат независимо от решения фракции может решить, поддерживает или нет того или иного кандидата. Вы понимаете, что требования к министру образования и секретарю Киевсовета немного разные?

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Почему "Голос" не поддерживает назначение

Вспомним о недавних назначения и о тех и.о., которых назначали или нет. На кого ставил или не ставил "Голос"? Кого поддерживали в назначениях, а кого нет?

Как оппозиция мы не поддерживаем никаких назначений. Кроме, мне кажется, это было в начале года, Марченко. Мы понимали, что страна стоит перед большим вызовом экономического кризиса, и очень многие члены нашей фракции персонально знали этого кандидата, работали с ним и говорили, что могут за него поручиться.

Справка. Министром финансов Украины Сергей Марченко работает с марта 2020 года. Однако 17 января в Раде появился проект постановления о его отставке.

Это просто какая-то принципиальная позиция? Мол, мы оппозиция и мы не поддерживаем? Каким бы хорошим человек не был?

Да, прежде всего это принципиальная позиция. Как исключение мы поддержали Марченко, потому что считали, что это – абсолютно правильное решение. И у нас действительно было большинство фракции, которое требовало этой поддержки.

Если найдется кандидат, которому мы так же будем доверять, который будет так же эффективен, с хорошей репутацией, мы, наверное, сможем его поддержать. Но сейчас кадровая политика Зеленского с каждым днем ​​становится все хуже.

Поэтому стоит ли надеяться на то, что мы увидим какую-то "звезду" и скажем, что это хороший человек с профессиональными качествами? Начнем с базы – плана того, с чем он идет в Кабмин, что будет делать и как работать. Сейчас я не вижу таких людей на небосклоне.



Рудик объяснила, почему "Голос" не поддерживает назначений власти / Фото 24 канала

И вы при этом не поддержали Витренко на должность министра энергетики, который и профессионал, и готов работать и хорошо себя зарекомендовал во время тяжбы с "Газпромом", когда удалось отсудить несколько миллиардов долларов у российского монополиста.

Я с большим уважением отношусь к Витренко и его достижениям. Но все же поддержка нашей фракции обеспечивается большинством фракции, которое могло бы работать с человеком и за него поручиться. На данный момент таких представителей в нашей фракции не нашлось.

Справка. Юрия Витренко поддержали лишь 186 депутатов, не хватило 40 голосов. Его попытаются повторно назначить на пост вице-премьера – министра энергетики в январе 2021 года.

Почему вам не понравился Витренко?

Я не знаю, почему вы говорите, что он нам не понравился. Еще раз говорю, мы с большим уважением относимся к нему. Но кадровые назначения это – прежде всего ответственность коалиции. Мы не являются частью коалиции. Если у нас нет каких-то исключений, как было с Марченко, мы не поддерживаем кадровые назначения правительства.

Кстати, при общении с Александром Качурой из "Слуги народа" нардеп сказал, что вы предлагали свою кандидатуру на министра образования. Инна Совсун сегодня сказала, что это не так.

Это совершенно не так. Любое предложение на министра – это уже шаг в коалицию. Мы сейчас не видим для себя такой возможности.

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Но вы сами говорите, что "слугам народа" не хватает профессиональных кадров?

А скажите, пожалуйста, трезвомыслящий человек с профессиональным бэкграундом, с опытом, с планом сейчас пойдет в это правительство?

Так мы еще 4 года будем "топить" страну?

Нет. Но мы надеемся, что изменения произойдут системно. Если снимут все правительство и наберут людей, которые смогут работать как команда, с критериями, планом – тогда можно будет подавать каких-то людей. У этого правительства до сих пор нет программы. То, что мы видели, сначала было рефератом на 9 страниц. Потом уже был больше реферат. В первом была единственная цифра – 19. В слове COVID-19.

Представим, что я не народный депутат и мне говорят – хочешь пойти в правительство? Нет, не хочу. Почему? Потому что это репутационные риски, невозможность что-то сделать.

Потому что тебя окружают такие "гении" как Шкарлет, вечный министр Аваков и другие. Как работать в такой команде, как получать результат? Это прийти, "освятить" собой решения, которые ты не поддерживаешь, и уйти.

Почему "Голос" ушел в оппозицию

Мы понимаем, что находиться в оппозиции достаточно удобно. Можно критиковать власть, не брать на себя ответственность. Но почему тогда вы говорите неправду своим избирателям? Ведь в вашей предвыборной программе как партии вы написали: "Мы обеспечим полную независимость от олигархов Антимонопольному комитету, НКРЭКП и другим ключевым экономическим регуляторам. Мы наполним их руководство проверенными людьми с безупречной деловой репутацией и с привлечением международных экспертов". Так кем вы наполнили хотя бы один из экономических государственных регуляторов?

Вернемся еще раз к тому, что мы все еще готовы наполнить эти регуляторы профессиональными людьми. Если мы будем частью коалиции, возьмем на себя ответственность за то, куда двигается страна.

Если у нас будет возможность влиять на то, как работает правительство, куда оно двигает страну и что он делает. Если у нас будут приняты соответствующие законы, которые будут обеспечивать независимость этих органов, а не работу по "телефонному праву" – так, как это работает сейчас.

Собственно, в оппозиции вы не так давно. С начала у вас, кажется, были очень схожие с президентской фракцией направления деятельности. Вы вместе заявляли, что Крым – это Украина, и о намерении побороть коррупцию тоже. Что случилось? Когда ваши пути разошлись?

Когда мы увидели первые результаты работы правительства Шмыгаля. Мы были единственной фракцией, которая вышла из зала, когда президент представил новое правительство. После правительства Алексея Гончарука, который был реформаторским, с планом и стратегией. Мы понимали, как мы сможем быть максимально эффективными в парламенте, чтобы все хорошее, конструктивное и антиолигархическое, что накопилось за последние 5 лет, можно было принять. Вы видели по нашим голосованиям, что мы поддержали очень много реформаторских инициатив.



Рудик ответила, почему пути "Голоса" с монобольшинством разошлись / Фото 24 канала

Затем президент говорит: "Это правительство неэффективно, сейчас я вам покажу профессионалов". И здесь выходят профессионалы Януковича, которые профессионалы только в одном – как "пилить" государственные деньги. Это было абсолютно неприемлемо. Это был разворот нашего курса как страны от реформ, Европы, быстрых шагов к развитию к тому, что все вернется к предыдущим планам.

Это был первый шаг, когда мы вышли из зала и сказали, что не будем частью этого фарса. Затем мы смотрели, как будет работать правительство. И видели, что каждый его шаг – это провал.

Обещали 500 тысяч рабочих мест. Затем ввели карантин, который на тот момент был совершенно бессмысленным. И сейчас каждый шаг правительства в вопросах борьбы с COVID-19 является бессмысленным и базируется на данных, которые они берут из головы. В-третьих, они никогда не работают над ошибками. Скажите, кто-то понес ответственность за "карантин выходного дня"?

Про борьбу с COVID-19

Они пробуют, а у них не получается.

Да, но они пытаются это делать не за свой счет, а малого и среднего бизнеса. То есть это выглядит так, будто правительство стоит, спускает машину с горы и говорит: "Бизнес, ляг, пожалуйста, потому что нам очень нужно остановить эту машину". То есть когда это делается благодаря людям, то это вообще ни на какую голову не налазит.

В мае мы подали и приняли законопроект о массовом тестировании. О том, как делать тестирование в Украине для того, чтобы использовать лучшие достижения других стран.

Тестирование, результат которого более или менее репрезентативен, началось в октябре, это 6 месяцев. Что можно было делать 6 месяцев? Так же сейчас – новый карантин в январе. Кто будет компенсировать бизнесу расходы?

Как мы ожидаем, что произойдет после этого карантина? Как уменьшится количество людей, которые болеют? На это все у нас есть ответы и мы с ними выходим и предлагаем, но правительство делает по-своему.



Усиление карантина в Украине во время зимних праздников / Инфографика 24 канала

Вы думаете это успешные результаты его деятельности, это успех? Абсолютно нет. Сейчас партия "Голос" выходит с предложением о вакцинации. Потому что надо думать уже на 3 шага вперед. Если вы спросите меня, что произойдет важного в 2021 году – это у нас будет шанс выйти из коронавирусного кризиса и вернуться к нормальной жизни. Этот шанс нам может обеспечить только вакцина.

Накануне вы представили Национальный план вакцинации. На него кто-то обратил внимание?

Его поддержал комитет, мы поддержим его в парламенте. И у правительства будет что-то, на что можно опираться, эффективно. Потому что наш министр здравоохранения сказал, что, возможно, в пятницу (18 декабря – 24 канал), у него будут какие-то наработки. Ну уже все есть, уже все готово для того, чтобы уже брать этот план, ожидать вакцину, которая будет у нас в марте, и выполнять его. Кстати, раньше вакцина сертифицировалась 5 месяцев. Мы создали законопроект и приняли, чтобы уменьшить время этой сертификации с 5 месяцев до 5 дней.

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Когда эти 5 дней будут начинаться? С момента, когда вакцина пересечет границу или когда отправится к нам?

Мы надеемся, что это будет в марте, когда первые дозы вакцины появятся в Украине. Но логичнее, и я не понимаю, почему правительство этого не делает: когда вакцина прибудет в Украину, у нас уже должно быть все готово. И холодильные установки, чтобы хранить вакцину. Ведь ее можно хранить только при -70 градусах. И планы того, кого вакцинируют первую очередь. И механизмы того, каким образом доставить эту вакцину к людям.

То есть то, что делают уже другие страны, нам сейчас не надо ничего придумывать. И почему люди, которые получают от государства за это зарплату, которые работают каждый день – они просто сидят и ничего не делают. Это то, что меня больше всего убивает сейчас в том, что делает правительство. Оно делает такой минимум, чтобы просто считали, что оно работает.

Но при этом вы говорите прекрасные слова об улучшении медицинского обеспечения граждан во время пандемии. Я вам приведу другой пример. В своей предвыборной программе вы заявляли о том, что украинские военные должны получать максимально эффективную медицинскую помощь. Но 20 декабря 2019 года во время голосования за соответствующий законопроект вас просто не было в сессионном зале парламента, вы за него не голосовали. Почему?

Мне трудно вспомнить, где я была 20 декабря 2019года. Но я уверена, что фракция "Голос", которая работает ежедневно, поддержала такой законопроект.

Про красные линии и незаконное обогащение

"Голос" изначально шел в Раду как определенная элита, интеллигенция. По крайней мере, так представил партию Вакарчук. И тут мы видим вот эти демарши, когда партия "Голос" выходит из сессионного зала, когда она выходит на митинг под стенами Рады. Мы видим, как собираются люди. Если бы их собралось слишком много, готова ли была бы тогда партия взять на себя ответственность за, ну пусть, пятый Майдан?

Мы всегда готовы брать ответственность за свои действия. И этим, очень смешно звучит, мы отличаемся от правительства. Мы просчитываем свои действия на несколько шагов вперед и всегда отвечаем за то, что делаем. И есть принципиальные вопросы, так называемые красные линии.

Для нас это вопрос сотрудничества с Россией и возвращение Донбасса и Крыма. Это очень болезненные и эмоциональные для нас вопросы, которые мы будем отстаивать, несмотря ни на что.

Второй принципиальный вопрос – это вопрос коррупции и приведение к власти людей, которые будут этой коррупцией заниматься.

Преодоление коррупции? Это красная линия для вас, да?

Мы пришли с тем, что мы будем бороться с коррупцией. Это то, чем занимаемся сейчас в Раде. Напомню, что мы единственная фракция, которая за время работы в Раде не была замешана ни в одном коррупционном скандале. И мы планируем продолжать так же.

В вашей предвыборной программе написано, что коррупция будет означать тюрьму: "Мы вернем уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников. Чиновники, которые воровали на должности, должны сидеть в тюрьме". Прекрасные слова, но именно "Голос", в частности, с другими фракциями недавно провалил ужесточение наказания для чиновников, которые врут в декларациях.

Вы знаете, что вы проголосовали за то, чтобы чиновников не лишали свободы, а только ограничивали? К тому же, им увеличили верхний порог для лжи в декларациях до 9 миллионов гривен. Вы это тоже поддержали.

Да, поддержали. Именно потому, что мы взяли на себя ответственность за вывод страны из конституционного кризиса. У нас было 2 варианта:

оставить все, как есть – тогда бы мы входили в Новый год с тем, что каждый коррупционер 2020 года сможет избежать ответственности;

голосуем законопроект в том виде, в котором он был, чтобы потом его улучшить – он действительно не предусматривал уголовной ответственности.

Наша программа не предусматривала, что Зеленский придет к власти и будет играть по таким правилам, как это происходит сейчас. Она не предполагала конституционный кризис, который нам нужно будет вместе со всеми решать. Именно поэтому мы сейчас действуем в рамках тех принципов, с которыми пришли. Эти принципы не изменились. Как только у нас будет возможность, а мы уже подали законопроект с этой возможностью – вернуть уголовную ответственность за ложь в декларациях – мы это сделаем.

Справка. Закон о восстановлении уголовной ответственности 7 декабря подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.



НАПК раскритиковало документ. Мол, он не предусматривает тюремного заключения, а лишь создает для коррупционеров "санитарные" условия.

Однако сначала мы возвращаем хоть какую-то ответственность. У нас остался 1 пленарный день в пятницу, 18 декабря. На этой неделе нам нужно было принимать эти трудные решения.



Рудик прокомментировала конституционный кризис / Фото 24 канала

Выходят половинчатые заявления: "Мы не поддерживаем бюджет, мы не поддерживаем закон о продлении особого статуса для Донбасса, но мы голосуем за некий компромиссный закон о декларации".

Это политика.

Это о договоренности.

Нет, это про ответственность и решения, которые ты принимаешь на каждом шагу своей работы. Ты принимаешь максимально оптимальное решение, которое будет наилучшим для твоего государства. И это всегда трудное решение, каждый раз. Именно поэтому это непростая работа.

Возвращаясь к вопросу Донбасса, который мы не поддержали. Зеленский говорил, что он закончит войну за год, "просто нужно перестать стрелять" и это каким-то образом решится. Еще с февраля 2020 года мы единственные, кто предложил какую-то альтернативу Минским договоренностям. Это альтернатива, как выходить из этой ситуации. Прежде всего мы говорили, что этот "План холодной деоккупации Донбасса" – он холодный, потому что он длительный.

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Насколько длительный?

До 10 лет. Но он четко и пошагово предусматривает, что нужно делать, чтобы вернуть эти территории и они могли стать частью страны. Чтобы мы их возвращали не на условиях России, где сначала предлагают провести выборы. Вы представляете, какие будут результаты этих выборов?

Путин заявляет, что никакой альтернативы Минским договоренностям не видит и на этом точка.

А что мы ждали от Путина? Чтобы он сказал: "Ой, здорово, я вижу альтернативу, договариваемся"? Мы же все взрослые люди и понимаем, что этого никогда не произойдет. Единственная наша надежда, как бы это не звучало, что мир меняется. Да, есть некоторые возможности, которые мы не использовали. То, какой была поддержка Франции и Германии год назад, и та, какая сейчас – она ​​разная. У каждой из этих стран есть свои проблемы. Однако состоялись выборы в США и мы можем ожидать определенное давление со стороны этой страны.

И мы на него рассчитываем.

Всегда рассчитываем.