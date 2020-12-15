Кроме зарплаты, на каждого нардепа в бюджет заложили 345 000 гривен: что это за деньги
Народным депутатам в бюджет-2021 заложили не только заработную плату. Там есть определенные суммы на жилье, поездки по Украине и даже канцтовары. 14 декабря стало известно, сколько именно денег получает за и на свою работу парламентарий.
На одного народного депутата в проект бюджета Украины на 2021 год заложили почти 345 тысяч гривен. Документ в доказательство этого опубликовал в телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.
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Как свидетельствует этот документ, среди бюджетных расходов на одного депутата на 2021 год предусмотрено:
- 90 000 гривен – компенсация проезда по территории Украины.
- 1 500 гривен на канцелярские товары.
- 4 890 гривен – городские или междугородние телефонные разговоры.
- 8 000 – на командировки помощников нардепов в избирательные округа.
- 2 000 – возмещение на содержание помещений в избирательных округах.
- 670 гривен – расходы на проведение встреч нардепа с избирателями.
- Но самая большая статья расходов – 237 250 гривен – это компенсация аренды жилья или гостиничного номера.
Расходы на депутата Верховной Рады на 2021 год / Фото Гончаренко
Стоит напомнить, что после вычета налогов народные депутаты получают плату размером 32 – 35 тысяч гривен. Об этом говорила депутат из "Слуги народа" Галина Третьякова, когда жаловалась на малые заработки.
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