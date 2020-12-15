Народным депутатам в бюджет-2021 заложили не только заработную плату. Там есть определенные суммы на жилье, поездки по Украине и даже канцтовары. 14 декабря стало известно, сколько именно денег получает за и на свою работу парламентарий.

На одного народного депутата в проект бюджета Украины на 2021 год заложили почти 345 тысяч гривен. Документ в доказательство этого опубликовал в телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

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Как свидетельствует этот документ, среди бюджетных расходов на одного депутата на 2021 год предусмотрено:

90 000 гривен – компенсация проезда по территории Украины.

1 500 гривен на канцелярские товары.

4 890 гривен – городские или междугородние телефонные разговоры.

8 000 – на командировки помощников нардепов в избирательные округа.

2 000 – возмещение на содержание помещений в избирательных округах.

670 гривен – расходы на проведение встреч нардепа с избирателями.

Но самая большая статья расходов – 237 250 гривен – это компенсация аренды жилья или гостиничного номера.



Расходы на депутата Верховной Рады на 2021 год / Фото Гончаренко

Стоит напомнить, что после вычета налогов народные депутаты получают плату размером 32 – 35 тысяч гривен. Об этом говорила депутат из "Слуги народа" Галина Третьякова, когда жаловалась на малые заработки.