На каждого из украинских олигархов можно наложить санкции, – Чумак
Эксперты считают, что Совет национальной безопасности и обороны Украины уже на следующем заседании может рассмотреть вопрос о санкциях против олигархов. В частности – против Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского.
Источник:24 канал
Но уже сейчас все украинские олигархи могут "лежать" на столе в СНБО. Такое мнение в эфире программы "Что это было?" выразил экс-заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.
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Против каждого олигарха можно ввести санкции
По его словам, почти каждый олигарх связан с российской экономикой. Для того чтобы принять решение по санкциям против них, достаточно проанализировать, чем они занимались в течение семи лет.
По каждому украинскому олигарху можно вводить ответные санкции. Поэтому если говорить о деолигархизации, то нужно делать следующие шаги,
– отметил Чумак.
Олигархи держали Украину "на крючке"
Олигархи, как сказал экс-заместитель генпрокурора, держали Украину "на крючке" 7 лет. Поэтому уже сейчас можно и их взять "на крючок" и начать с ними диалог.
Чумак предлагает 2 варианта разговора с олигархами:
- договориться, что они добровольно сами уйдут;
- в случае отказа – принять соответствующие законодательные базы и начать полную процедуру пересмотра их влияния на политику, экономику, средства массовой коммуникации.
Санкции СНБО против олигархов
- СНБО в начале февраля ввел санкции против владельца каналов NewsOne, "112 Украина" и ZIK Тараса Козака.
- Уже 19 февраля санкции ввели против пророссийского нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
- Также перед предыдущим заседанием Совета нацбезопасности и обороны много говорили относительно санкций против Дмитрия Фирташа, но он не попал под них.
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