Эксперты считают, что Совет национальной безопасности и обороны Украины уже на следующем заседании может рассмотреть вопрос о санкциях против олигархов. В частности – против Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского.

Но уже сейчас все украинские олигархи могут "лежать" на столе в СНБО. Такое мнение в эфире программы "Что это было?" выразил экс-заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

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Против каждого олигарха можно ввести санкции

По его словам, почти каждый олигарх связан с российской экономикой. Для того чтобы принять решение по санкциям против них, достаточно проанализировать, чем они занимались в течение семи лет.

По каждому украинскому олигарху можно вводить ответные санкции. Поэтому если говорить о деолигархизации, то нужно делать следующие шаги,

– отметил Чумак.

Олигархи держали Украину "на крючке"

Олигархи, как сказал экс-заместитель генпрокурора, держали Украину "на крючке" 7 лет. Поэтому уже сейчас можно и их взять "на крючок" и начать с ними диалог.

Заметим! Следующее заседание СНБО состоится в четверг, 11 марта. В то же время какие вопросы будут рассматривать на нем – пока неизвестно.

Чумак предлагает 2 варианта разговора с олигархами:

договориться, что они добровольно сами уйдут;

в случае отказа – принять соответствующие законодательные базы и начать полную процедуру пересмотра их влияния на политику, экономику, средства массовой коммуникации.

Санкции СНБО против олигархов