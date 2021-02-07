Каждая смерть – это боль, – Кулеба об обстрелах боевиков и нарушении режима тишины
Пророссийские боевики на Донбассе ежедневно обстреливают позиции наших бойцов. Несмотря на это, как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, перемирие продолжается.
Источник:"Радио Свобода"
Министр иностранных дел подчеркнул, что нарушений со стороны боевиков стало меньше. Но, как подчеркнул Кулеба, они есть и это факт.
Важно Известны имена военных, погибших в результате взрыва на Донбассе
Глава МИД пояснил, что официальная статистика подтверждает уменьшение количества обстрелов и потерь. Поэтому, по мнению Кулебы, режим тишины является положительным явлением.
Важно держать действующий режим прекращения огня, потому что все равно это лучше, чем было до его введения. Каждая смерть – это боль. Каждый выстрел – это нарушение. Но важно держать то, что есть, потому что будет еще хуже, чем сейчас,
– подчеркнул Кулеба.
Как прошли сутки на Донбассе
- Минувшие сутки на Донбассе были по-настоящему адскими. Враг 13 раз бил по позициям наших защитников.
- К сожалению, 2 украинских военнослужащих погибли, еще 4 – получили ранения.
- Оккупанты традиционно били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Оккупированные территории на востоке Украины / инфографика 24 канала
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