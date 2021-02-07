Пророссийские боевики на Донбассе ежедневно обстреливают позиции наших бойцов. Несмотря на это, как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, перемирие продолжается.

Министр иностранных дел подчеркнул, что нарушений со стороны боевиков стало меньше. Но, как подчеркнул Кулеба, они есть и это факт.

Важно Известны имена военных, погибших в результате взрыва на Донбассе

Глава МИД пояснил, что официальная статистика подтверждает уменьшение количества обстрелов и потерь. Поэтому, по мнению Кулебы, режим тишины является положительным явлением.

Важно держать действующий режим прекращения огня, потому что все равно это лучше, чем было до его введения. Каждая смерть – это боль. Каждый выстрел – это нарушение. Но важно держать то, что есть, потому что будет еще хуже, чем сейчас,

– подчеркнул Кулеба.

Обратите внимание! Ранее советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что несмотря на регулярные обстрелы оккупантов нет оснований говорить о срыве перемирия.

Как прошли сутки на Донбассе

Минувшие сутки на Донбассе были по-настоящему адскими. Враг 13 раз бил по позициям наших защитников.

К сожалению, 2 украинских военнослужащих погибли, еще 4 – получили ранения.

Оккупанты традиционно били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Оккупированные территории на востоке Украины / инфографика 24 канала