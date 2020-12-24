Козак, Солод и Колыхаев: какие депутаты пропустили 90% голосований Рады в декабре – перечень
В декабре 30 депутатов пропустили 90% голосований Верховной Рады. Некоторые из них не голосовали ни разу. Зато 6 народных избранников приняли участие во всех голосованиях.
Так, 21 депутат в декабре не голосовал ни разу. В частности, некоторые из них вообще отсутствовали на заседаниях, а некоторые были, но игнорировали голосование. Об этом свидетельствует анализ Комитета избирателей Украины.
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Кто почти не голосовал
- Юрий Солод из ОПЗЖ – ни разу,
- Юлий Иоффе из ОПЗЖ – ни разу,
- Тарас Козак из ОПЗЖ – ни разу,
- Игорь Колыхаев из "За майбутнє" – 1 раз,
- Сергей Ларин из ОПЗЖ – 1 раз,
- Дмитрий Шенцев (внефракционный) – 6 раз,
- Сергей Левочкин из ОПЗЖ – 10 раз,
- Юрий Бойко из ОПЗЖ – 13 раз.
Кто не пропустил ни одного голосования
- Максим Павлюк,
- Олег Колев,
- Владимир Ватрас,
- Александр Бакумов,
- Игорь Копытин,
- Михаил Лаба.
Как голосовали партии
- "Оппозиционной платформы – За жизнь" – приняла участие в 36% голосований Рады.
- "Батькивщина" – 48%;
- Группа "За майбутнє" – 48%;
- Группа "Доверие" – 74%;
- "Голос" – 74%;
- "Европейская Солидарность" – 77%;
- "Слуга народа" – 84%;
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