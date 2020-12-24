В декабре 30 депутатов пропустили 90% голосований Верховной Рады. Некоторые из них не голосовали ни разу. Зато 6 народных избранников приняли участие во всех голосованиях.

Так, 21 депутат в декабре не голосовал ни разу. В частности, некоторые из них вообще отсутствовали на заседаниях, а некоторые были, но игнорировали голосование. Об этом свидетельствует анализ Комитета избирателей Украины. Кстати ОПЗЖ обогнала "Европейскую Солидарность", "Слуга народа – чуть впереди: свежий рейтинг партий Кто почти не голосовал Юрий Солод из ОПЗЖ – ни разу,

Юлий Иоффе из ОПЗЖ – ни разу,

Тарас Козак из ОПЗЖ – ни разу,

Игорь Колыхаев из "За майбутнє" – 1 раз,

Сергей Ларин из ОПЗЖ – 1 раз,

Дмитрий Шенцев (внефракционный) – 6 раз,

Сергей Левочкин из ОПЗЖ – 10 раз,

Юрий Бойко из ОПЗЖ – 13 раз. Кто не пропустил ни одного голосования Максим Павлюк,

Олег Колев,

Владимир Ватрас,

Александр Бакумов,

Игорь Копытин,

Михаил Лаба. Как голосовали партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" – приняла участие в 36% голосований Рады.

"Батькивщина" – 48%;

Группа "За майбутнє" – 48%;

Группа "Доверие" – 74%;

"Голос" – 74%;

"Европейская Солидарность" – 77%;

"Слуга народа" – 84%; Обратите внимание! Всего в декабре состоялось 370 голосований. В частности, нардепы приняли Госбюджет на 2021 год, назначили Сергея Шкарлета министром образования и науки, а Романа Лещенко – министром аграрной политики и продовольствия Украины.