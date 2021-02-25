В Верховный Суд поступил иск от нардепа Тараса Козака относительно санкций, которые против него применил Совет национальной безопасности и обороны. Кстати, это уже не первое судебное заявление относительно санкций.

Так, Козак хочет обжаловать указ президента Владимира Зеленского относительно санкций.

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Иски уже поступали

В Верховный Суд и ранее поступали 3 иска по обжалованию санкций. Например, 9 февраля такое заявление оставили без рассмотрения и дали истцу 10 дней, чтобы устранить недостатки.

По одному из исков Кассационный административный суд Верховного Суда открыл дело. Рассмотрение назначили на 15 марта.

Что известно о санкциях против Козака