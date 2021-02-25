Козак подал иск в Верховный Суд относительно санкций СНБО
В Верховный Суд поступил иск от нардепа Тараса Козака относительно санкций, которые против него применил Совет национальной безопасности и обороны. Кстати, это уже не первое судебное заявление относительно санкций.
Источник:Верховный Суд
Так, Козак хочет обжаловать указ президента Владимира Зеленского относительно санкций.
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Иски уже поступали
В Верховный Суд и ранее поступали 3 иска по обжалованию санкций. Например, 9 февраля такое заявление оставили без рассмотрения и дали истцу 10 дней, чтобы устранить недостатки.
По одному из исков Кассационный административный суд Верховного Суда открыл дело. Рассмотрение назначили на 15 марта.
Что известно о санкциях против Козака
- СНБО ввел санкции против Козака 2 февраля. Соответствующий указ подписал Зеленский.
- Таким образом каналы Козака ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, заблокировали.
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что СБУ дала рекомендации СНБО принять соответствующее решение. Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания.
- Кроме того, СМИ сообщали о финансировании этих телеканалов с оккупированных территорий.
- Кстати, впоследствии СНБО применил санкции и против других лиц, в частности, против самого Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
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