СНБО ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Заблокированы его каналы NewsOne, ZIK и 112. Эксперты уверены, что это решение будут пытаться обжаловать, но для этого придется идти в Верховный суд.

Источник: 24 канал

Александра Устинова, народный депутат от фракции "Голос", говорит, что для того, чтобы наложить персональные санкции на Козака, у СНБО и СБУ должно было быть подтверждение того, что он занимается террористической деятельностью.

Важно Поддерживаем свободу слова, а не пропаганду, – Зеленский о санкциях против каналов Медведчука

Почему каналы заблокировали сейчас

Александра Устинова объясняет, что каналы заблокировали сейчас, потому что только сейчас СНБО вспомнил о своей ключевой функции и о постановлении Верховной Рады, которое было принято еще 4 октября 2018 года. В решении СНБО упоминается два документа: постановление Верховной Рады за 2018 год, которое было принято еще прошлым парламентом, после того, как ZIK продали Козаку, и второй – документ от СБУ. Первое постановление касается только юридических компаний Козака, то есть, на основе него наложили санкции именно на юридические компании. Если говорить о персональных санкциях, которые наложили на самого Козака, это точно должно быть в документе СБУ.

Интересно то, что наше государство само по себе не может наложить санкции на граждан Украины, кроме как в одном случае – если этот человек занимается террористической деятельностью. То есть, если СНБО на основе документа СБУ наложило санкции, то у них должны были быть доказательства того, что Козак занимается террористической деятельностью,

– говорит Устинова.

Террористическая деятельность

Она добавляет, что тут всплывает следующий вопрос, на заседании СНБО сидела генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, которая голосовала за введение санкций. То есть, если она голосовала за, а у СБУ есть доказательства того, что он занимается террористической деятельностью и на основе этого на него наложили персональные санкции, то сейчас мы должны услышать генерального прокурора, которая говорит, что есть доказательства о том, что этот человек занимается террористической деятельностью, открыто уголовное производство, или даже подозрение.

Это важно Венедиктова проголосовала за введение санкций против каналов Медведчука: почему это важно

Я уверена, что такое решение будут пытаться оспаривать через суды. Но тут им немного не повезло. Они не смогут пойти в ОАСК, где судья Павел Вовк все бы решил. Потому что им нужно обжаловать не решение СНБО, а указ президента. А указы президента – это в Верховный суд. Если у них есть политическая воля, они могут это сделать, но, учитывая то, что еще ни разу не принимали решение в кассации относительно указа президента, то я слабо представляю, что Верховный суд отменил бы указ президента,

– говорит Устинова.

Ранее Устинова была заместителем главы ВСК "для проведения расследования требований законодательства во время смены владельцев каналов и противодействия информационному влиянию РФ", поэтому она добавляет, что заблокировать каналы нужно было еще в 2018 году, так как в свое время у 112 уже забирали лицензии, и потом все же вернули.

Эти каналы раздувают вражду и занимаются российской пропагандой внутри нашей страны. Вопрос в том, что они смогут вещать онлайн, но там уже будет не тот охват,

– подытожили Устинова.

Что стоит знать о блокировании каналов Медведчука