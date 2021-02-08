Зламали залізний стілець і били пляшкою по голові: копів із Черкащини підозрюють у катуванні
Двох співробітників Нацполіції на Черкащині підозрюють у катуванні. Вони сильно не лише руками та ногами побили чоловіка, що потрапив до їхнього відділку. Зокрема, вибили потерпілому зуби. Інцидент трапився 5 лютого.
Источник:Офіс генпрокурора
У побитті звинуватив правоохоронців чоловік. Його доправили до відділку поліції для перевірки причетності до крадіжки та шахрайства.
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Докладніше про справу від Офісу генпрокурора
- 6 лютого 2021 року до лікарні за медичною допомогою звернувся чоловік із численними тілесними ушкодженнями.
- Він повідомив, що напередодні його побили працівники поліції.
- Слідчі попередньо встановили, що підозрювані намагалися отримати зізнання у вчиненні злочинів.
- І вони упродовж декількох годин били потерпілого, на якому були кайданки. Завдавали удари руками й ногами по голові, обличчю та тулубу. У результаті вибили чоловіку 4 передніх зуба.
Інші важливі подробиці
У ДБР уточнили, що били поліцейські чоловіка залізним стільцем і шлангом від вогнегасника. Мовиться про 2 старших дільничних офіцерів поліції сектору поліцейської діяльності.
Як з'ясували слідчі Бюро, 5 лютого потерпілий разом зі своїм братом та товаришем перебували в гаражі одного з гаражних кооперативів у місті Городище. І туди зайшли оперативники. Вони й доправили потерпілого до сектору поліції.
А вже у відділку 2 старших дільничних намагались відібрати пояснення щодо крадіжок та можливого вчинення ним цих крадіжок.
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- З метою отримання зізнання у вчиненні злочинів поліцейські у службовому кабінеті почали бити чоловіка та у підсумку зламали об нього залізний стілець.
- Далі, аби потерпілий не чинив опір, надягнули на нього кайданки.
- Після цього завдали удари руками, ногами та шлангом від вогнегасника. Опісля били пластиковою пляшкою з водою по голові, обличчю та тулубу.
Яких тілесних ушкоджень зазнав потерпілий у результаті
- Забій м'яких тканин обличчя, голови та спини.
- Травматичне видалення зубів верхньої щелепи.
Що тепер чекає на поліцейських-катів
- Наразі їх, а також керівництво відділу поліції відсторонили від виконання службових обов'язків.
- Крім того, їм 7 лютого повідомили про підозру у катуванні. Відбулося це за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
- Їм загрожує позбавленням волі терміном від 5 до 10 років.
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