Представники "Слуги народу" у парламенті пропонують скасувати або відтермінувати штрафи за порушення мовного закону. У Раді для цього вже зареєстрували 2 законопроєкти. Обурений такою ініціативою уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Свою позицію Кремінь висловив в ефірі телеканалу Kyiv Live.

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Жодних "страшилок" та "мовних інспекторів" нема

За словами мовного омбудсмена, таким чином намагаються позбавити державу інструменту покарання за порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Я виступаю категорично проти ініціатив окремих парламентарів, які в будь-який спосіб хочуть зробити зі штрафів якусь таку велику біду, яка насувається на Україну. Більше того, з'являються історії про так званих "мовних інспекторів", яких насправді не існує та інші "страшилки",

– наголосив Кремінь.

Уповноважений не наклав поки жодного штрафу

Він зазначив, що штраф може бути накладений лише в тому випадку, якщо на вимогу усунути порушення є відмова. Ба більше, таке порушення мають зафіксувати повторно протягом року. Лише тоді складають протокол, який можуть оскаржити у суді.

Станом на сьогодні, мною як уповноваженим не накладено жодного штрафу, як і не зафіксовано жодного злісного порушника, який би вперто та системно порушував права громадян України,

– розповів Кремінь.

Мовний омбудсмен наголосив, що вимоги щодо дотримання закону наразі виконуються.

Що відомо про обов'язкове застосування української мови у сфері обслуговування:

З 16 січня 2021 року усі працівники сфери послуг повинні звертатися до клієнтів українською мовою.

Якщо клієнт просить, можна використовувати й іншу мову.

За невиконання закону передбачені штрафи – 5 100 – 6 800 гривень.

Проте карають порушників лише у випадку повторного невиконання вимог закону.

Поради, що робити, коли не обслуговують українською / Інфографіка 24 каналу