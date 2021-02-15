Срок досудебного следствия по делу о крушении самолета Ан-26 возле Чугуева, на Харьковщине, продлили. Все из-за того, что некоторые экспертизы пока не готовы.

Адвокат подозреваемых Александр Фролов рассказал, что речь идет о фоноскопической экспертизе. По его словам, также еще нет экспертизы относительно горючего.

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Фролов отметил, что Печерский суд Киева 9 февраля 2021 года продлил меры пресечения подозреваемым по делу. Из-за этого бывший руководитель воинской части Вячеслав Глазунов и руководитель полетов Александр Жук будут находиться под стражей до 18 марта.

Руководитель полетов находится в Киеве на гауптвахте, поскольку является действующим военнослужащим, а командир части, который уже является пенсионером – в следственном изоляторе,

– сообщил Фролов.

Адвокат подозреваемых по делу также рассказал, что снова будет подавать апелляцию на решение суда о мерах пресечения.

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На Харьковщине вблизи Чугуева 25 сентября 2020 года произошла масштабная авиакатастрофа – военный самолет АН-26 упал и загорелся.

На его борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов. К сожалению, погибли 26 человек.

По данным правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, причиной аварии была недостаточная подготовка экипажа и системные нарушения в выполнении полетов.



Авиакатастрофа возле Чугуева 25 сентября / Инфографика 24 канала