Тоннель под Монбланом – один из самых длинных автомобильных горных тоннелей. Его протяженность составляет более 11,5 километров. Автомобилистам, которые им передвигаются, прописан ряд обязательных для соблюдения правил безопасности. Однако даже тщательные проверки и строгие ограничения не смогли предупредить ужасный пожар.

Кто и когда построил тоннель

После Второй мировой между двумя странами, которые фактически недавно воевали по разные стороны баррикад, был построен один из крупнейших европейских автомобильных тоннелей. Об этом - в программе "Одна история" на 24 канале.

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Таким своеобразным символом дружбы стал франко-итальянский тоннель, который проходит под самым высоким шпилем Западной Европы – альпийской вершиной Монблан. Идея его создания принадлежала итальянской стороне.

Она начала планировать строительство уже через год после завершения военного конфликта. Работы начали в конце 1950-х годов XX века и наконец, в 1965 году, при участии президентов обоих государств состоялось торжественное открытие тоннеля.



Так выглядел тоннель под Монбланом в 1965 году / Фото AFP

Такое автомобильное сообщение оказалось очень прибыльным для экономики стран, ведь проезд по тоннелю платный. Однако в конце XX века именно это инженерное чудо стало смертельной ловушкой для нескольких десятков человек.

Как вспыхнул пожар

24 марта 1999 года в тоннель со стороны Франции заехал грузовик, перевозивший муку и маргарин. Бельгиец Жильбер Деграйв, который управлял грузовым транспортом более 25 лет, даже не догадывался, какой катастрофой станет для него этот переезд.

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Перед въездом в тоннель транспорт прошел обязательный технический осмотр местной службой. Ее работники не обнаружили ничего подозрительного, поэтому беспрепятственно пропустили грузовик.

Справка. Проехав чуть больше половины длины тоннеля, водитель заметил белый дым, который выходил из двигателя авто. Деграйв немедленно съехал на ближайшую аварийную остановку, где увидел, что двигатель грузовика уже пылает.

Водитель попытался потушить пламя с помощью автомобильного огнетушителя, однако все старания были напрасны. За считанные секунды огонь охватил кабину и кузов авто.

Двигатель взорвался. Через пол минуты вся машина горела. Я побежал, спасая свою жизнь, а за мной открылись врата ада. Через несколько минут тоннель превратился в огромную печь,

– так Деграйв, которому удалось выжить, впоследствии рассказывал о катастрофе.

Через некоторое время загорелась термоизоляционная пена из холодильника грузовика, из нее выделялся едкий черный дым. Вспомогательным топливом стал маргарин, который транспортировали в этом холодильнике. Он разлился по проезжей части и поджег соседние авто.

Смертельная ловушка

Большинство водителей, которые успели въехать в тоннель со стороны Франции, оказались в смертельной ловушке. У них не было возможности развернуться, а горящий грузовик заблокировал проезд в сторону Италии.

Кроме того, южный ветер отгонял весь дым в сторону Франции, что значительно усложняло видимость на дороге. Французы перекрыли въезд в тоннель уже через 2 минуты после остановки грузовика и включения пожарной сигнализации.



Компьютерное моделирование пожара под Монбланом / Скриншот с видео

К месту возгорания сразу же направили пожарную команду. Однако ядовитый дым не давал спасателям никаких шансов добраться до эпицентра событий. Дым безжалостно убивал всех, кто попал в эту ловушку.

Помочь пытались и итальянские технические службы. Когда они увидели напуганных людей, которые выбегали из туннеля, и получили информацию о масштабе задымления, решили усилить внутри вентиляцию, чтобы люди имели чем дышать.

Однако такие действия только ухудшили ситуацию. Кислород помог только увеличить масштабы пожара, в результате чего тоннель горел в течение 53 часов.

Что известно о жертвах

Героем этой трагедии стал итальянский патрульный Перлучио Тинацци, который на своем мотоцикле успел вывезти из эпицентра катастрофы 10 человек. Большинство из них уже потеряли сознание и их все же не удалось спасти.



Последствия пожара в Монбланом​ / Фото Tunneltalk



Катастрофа унесла много жизней / ФотоTunneltalk

К сожалению, Тинацци также был обречен. После последнего выезда он так и не вернулся. Впоследствии спасатели обнаружили в туннеле остатки его расплавленного мотоцикла.

Всего в ходе пожара погибли 39 человек. Уже упомянутый патрульный, один из пожарных и 37 водителей. Большинство из них задохнулись от дыма во время тщетных попыток выбежать из горящей печи, в которую превратился тоннель.

Последствия катастрофы

1200 метров туннеля были уничтожены полностью. Сгорели 2 пожарные авто, 23 грузовика, 10 легковушек и мотоцикл патрульного. Проезд под Монбланом закрыли на 3 года. На ремонт и восстановление сообщения потратили 400 миллионов евро.

Как тоннель под Монбланом выглядит после ремонта / Фото Onliner

В ходе расследования и дальнейшего судебного процесса были признаны виновными 13 человек. Преимущественно – работники, которые обслуживали тоннель с обеих сторон. Все они отделались штрафами. Полугодовой срок заключения получил только директор французской службы безопасности объекта.

Во время реконструкции тоннель под Монбланом оборудовали дополнительными экстренными выходами и построили пешеходный тоннель с отдельной системой вентиляции. А в центре автомобильного сообщения разместили аварийную станцию, где в полной готовности стоят пожарные авто.

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Кроме того, весь туннель оснастили камерами видеонаблюдения и дополнительными тепловыми датчиками. Тоннель вновь открыли в 2002 году. Теперь он намного безопаснее и повторение трагедии маловероятно.