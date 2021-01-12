Дым убивал безжалостно: почему тоннель под Монбланом стал смертельной ловушкой
Тоннель под Монбланом – один из самых длинных автомобильных горных тоннелей. Его протяженность составляет более 11,5 километров. Автомобилистам, которые им передвигаются, прописан ряд обязательных для соблюдения правил безопасности. Однако даже тщательные проверки и строгие ограничения не смогли предупредить ужасный пожар.
Кто и когда построил тоннель
После Второй мировой между двумя странами, которые фактически недавно воевали по разные стороны баррикад, был построен один из крупнейших европейских автомобильных тоннелей. Об этом - в программе "Одна история" на 24 канале.
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Таким своеобразным символом дружбы стал франко-итальянский тоннель, который проходит под самым высоким шпилем Западной Европы – альпийской вершиной Монблан. Идея его создания принадлежала итальянской стороне.
Она начала планировать строительство уже через год после завершения военного конфликта. Работы начали в конце 1950-х годов XX века и наконец, в 1965 году, при участии президентов обоих государств состоялось торжественное открытие тоннеля.
Так выглядел тоннель под Монбланом в 1965 году / Фото AFP
Такое автомобильное сообщение оказалось очень прибыльным для экономики стран, ведь проезд по тоннелю платный. Однако в конце XX века именно это инженерное чудо стало смертельной ловушкой для нескольких десятков человек.
Как вспыхнул пожар
24 марта 1999 года в тоннель со стороны Франции заехал грузовик, перевозивший муку и маргарин. Бельгиец Жильбер Деграйв, который управлял грузовым транспортом более 25 лет, даже не догадывался, какой катастрофой станет для него этот переезд.
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Перед въездом в тоннель транспорт прошел обязательный технический осмотр местной службой. Ее работники не обнаружили ничего подозрительного, поэтому беспрепятственно пропустили грузовик.
Водитель попытался потушить пламя с помощью автомобильного огнетушителя, однако все старания были напрасны. За считанные секунды огонь охватил кабину и кузов авто.
Двигатель взорвался. Через пол минуты вся машина горела. Я побежал, спасая свою жизнь, а за мной открылись врата ада. Через несколько минут тоннель превратился в огромную печь,
– так Деграйв, которому удалось выжить, впоследствии рассказывал о катастрофе.
Через некоторое время загорелась термоизоляционная пена из холодильника грузовика, из нее выделялся едкий черный дым. Вспомогательным топливом стал маргарин, который транспортировали в этом холодильнике. Он разлился по проезжей части и поджег соседние авто.
Смертельная ловушка
Большинство водителей, которые успели въехать в тоннель со стороны Франции, оказались в смертельной ловушке. У них не было возможности развернуться, а горящий грузовик заблокировал проезд в сторону Италии.
Кроме того, южный ветер отгонял весь дым в сторону Франции, что значительно усложняло видимость на дороге. Французы перекрыли въезд в тоннель уже через 2 минуты после остановки грузовика и включения пожарной сигнализации.
Компьютерное моделирование пожара под Монбланом / Скриншот с видео
К месту возгорания сразу же направили пожарную команду. Однако ядовитый дым не давал спасателям никаких шансов добраться до эпицентра событий. Дым безжалостно убивал всех, кто попал в эту ловушку.
Помочь пытались и итальянские технические службы. Когда они увидели напуганных людей, которые выбегали из туннеля, и получили информацию о масштабе задымления, решили усилить внутри вентиляцию, чтобы люди имели чем дышать.
Однако такие действия только ухудшили ситуацию. Кислород помог только увеличить масштабы пожара, в результате чего тоннель горел в течение 53 часов.
Что известно о жертвах
Героем этой трагедии стал итальянский патрульный Перлучио Тинацци, который на своем мотоцикле успел вывезти из эпицентра катастрофы 10 человек. Большинство из них уже потеряли сознание и их все же не удалось спасти.
Последствия пожара в Монбланом / Фото Tunneltalk
Катастрофа унесла много жизней / ФотоTunneltalk
К сожалению, Тинацци также был обречен. После последнего выезда он так и не вернулся. Впоследствии спасатели обнаружили в туннеле остатки его расплавленного мотоцикла.
Всего в ходе пожара погибли 39 человек. Уже упомянутый патрульный, один из пожарных и 37 водителей. Большинство из них задохнулись от дыма во время тщетных попыток выбежать из горящей печи, в которую превратился тоннель.
Последствия катастрофы
1200 метров туннеля были уничтожены полностью. Сгорели 2 пожарные авто, 23 грузовика, 10 легковушек и мотоцикл патрульного. Проезд под Монбланом закрыли на 3 года. На ремонт и восстановление сообщения потратили 400 миллионов евро.
Как тоннель под Монбланом выглядит после ремонта / Фото Onliner
В ходе расследования и дальнейшего судебного процесса были признаны виновными 13 человек. Преимущественно – работники, которые обслуживали тоннель с обеих сторон. Все они отделались штрафами. Полугодовой срок заключения получил только директор французской службы безопасности объекта.
Во время реконструкции тоннель под Монбланом оборудовали дополнительными экстренными выходами и построили пешеходный тоннель с отдельной системой вентиляции. А в центре автомобильного сообщения разместили аварийную станцию, где в полной готовности стоят пожарные авто.
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Кроме того, весь туннель оснастили камерами видеонаблюдения и дополнительными тепловыми датчиками. Тоннель вновь открыли в 2002 году. Теперь он намного безопаснее и повторение трагедии маловероятно.
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