Катастрофа MH17: Рада продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве в расследовании
В Верховной Раде 16 февраля обсуждали расследование катастрофы малайзийского самолета рейса MH17 в 2014 году. 300 народных депутатов проголосовали за продление соглашения с Нидерландами.
Источник:"Радио Свобода"
Теперь Международная миссия защиты расследование будет иметь полномочия работать до 1 августа 2021 года.
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Расследование трагедии с MH17: продолжается судебный процесс
- 16 февраля Верховная Рада Украины поддержала продление соглашения с Нидерландами о сотрудничестве в защите расследования (300 депутатов проголосовали за).
- Судебный процесс начался 9 марта 2020 в Амстердаме. Результаты уголовного расследования представила международная Совместная следственная группа (JIT).
- Первый суд касается 4 обвиняемых в причастности к сбиванию самолета рейса MH17 (россиян Гиркина, Дубинского и Пулатова, и украинца Харченко).
- 1 февраля состоялось крайнее по состоянию на начало 2021 года заседание. Приговора по делу, заметим, не стоит ожидать ранее, чем через несколько лет.
Катастрофа MH17: что следует помнить / Инфографика 24 канала
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