В Верховной Раде 16 февраля обсуждали расследование катастрофы малайзийского самолета рейса MH17 в 2014 году. 300 народных депутатов проголосовали за продление соглашения с Нидерландами.

Теперь Международная миссия защиты расследование будет иметь полномочия работать до 1 августа 2021 года. Обратите внимание Украина не виновна в катастрофе MH17: Нидерланды обнародовали детали Расследование трагедии с MH17: продолжается судебный процесс 16 февраля Верховная Рада Украины поддержала продление соглашения с Нидерландами о сотрудничестве в защите расследования (300 депутатов проголосовали за). Судебный процесс начался 9 марта 2020 в Амстердаме. Результаты уголовного расследования представила международная Совместная следственная группа (JIT). Первый суд касается 4 обвиняемых в причастности к сбиванию самолета рейса MH17 (россиян Гиркина, Дубинского и Пулатова, и украинца Харченко). 1 февраля состоялось крайнее по состоянию на начало 2021 года заседание. Приговора по делу, заметим, не стоит ожидать ранее, чем через несколько лет. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 летел 17 июля 2014 из нидерландского Амстердама в Куала-Лумпур. Его сбили зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит россиянам. Тогда погибли 298 человек.

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