Украина 26 февраля передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета по катастрофе самолета МАУ. Трагедия произошла 8 января 2020 года.

В МИД отметили, что Украина в полной мере выполнила свои обязательства по международному праву.

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Дипломаты надеются, что власти исламской страны учтут все замечания и доработают текст финального отчета технического расследования.

Евгений Енин добавил, что, учитывая требования Приложения 13 Чикагской конвенции, эти замечания сейчас являются конфиденциальными.

Мы вместе с партнерами будем координировать все дальнейшие шаги для достижения справедливости,

– подытожил заместитель главы МИД Украины.

Обратите внимание! Самолет компании "Международные авиалинии Украины" рейса Киев – Тегеран 8 января 2020 года сбили иранские военные. Все, кто находился на борту – погибли.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко



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