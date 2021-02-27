Украина передала Ирану требования по техническому отчету авиакатастрофы МАУ
Украина 26 февраля передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета по катастрофе самолета МАУ. Трагедия произошла 8 января 2020 года.
Источник:фейсбук Евгения Енина
В МИД отметили, что Украина в полной мере выполнила свои обязательства по международному праву.
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Дипломаты надеются, что власти исламской страны учтут все замечания и доработают текст финального отчета технического расследования.
Евгений Енин добавил, что, учитывая требования Приложения 13 Чикагской конвенции, эти замечания сейчас являются конфиденциальными.
Мы вместе с партнерами будем координировать все дальнейшие шаги для достижения справедливости,
– подытожил заместитель главы МИД Украины.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко
- Самолет украинской авиакомпании МАУ сбили 8 января в Иране.
- На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- В МИД сообщили, что иранская сторона готова взять на себя ответственность за крушение самолета МАУ. Также Тегеран пообещал выплатить компенсации семьям погибших.
- В декабре 2020 Иран передал Украине окончательный отчет по авиакатастрофе. В нем указано, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.
- 5 января 2021 года Иран передал Украине технический отчет о завершении расследования.
Главное об авиакатастрофе МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
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