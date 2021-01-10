Кулеба выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в Индонезии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал авиакатастрофу Boeing в Индонезии. В частности, он выразил соболезнования семьям всех погибших.
Глава МИД Украины заявил, что потрясен трагической информацией о катастрофе в Индонезии. Об этом он сообщил в твиттере.
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Кулеба отметил, что Украина выражает поддержку народу и правительству Индонезии в такое непростое время.
Я искренне сочувствую семьям погибших,
– подытожил глава МИД.
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Катастрофа Boeing в Индонезии: коротко
- 9 января 2021 года пассажирский самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air исчез с радаров. Это произошло через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.
- Впоследствии стало известно, что самолет упал в Яванском море. Местные рыбаки слышали взрыв и нашли обломки лайнера.
- На борту самолета находились 62 человека. К сожалению, выжить не удалось никому.
- Все пассажиры и экипаж были гражданами Индонезии.
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