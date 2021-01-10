Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал авиакатастрофу Boeing в Индонезии. В частности, он выразил соболезнования семьям всех погибших.

Глава МИД Украины заявил, что потрясен трагической информацией о катастрофе в Индонезии. Об этом он сообщил в твиттере.

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Кулеба отметил, что Украина выражает поддержку народу и правительству Индонезии в такое непростое время.

Я искренне сочувствую семьям погибших,

– подытожил глава МИД.

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