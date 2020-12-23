Печерский суд Киева взял под стражу Александра Жука – руководителя полетов воинской части в Чугуеве. Он проходит по делу об авиакатастрофе самолета Ан-26, в которой погибли 7 офицеров и 19 курсантов.

По данным следствия, Александр Жук разрешил полеты с нарушением плановой таблицы полетов. Об этом сообщает "Громадське".

К слову Командира воинской части в Чугуеве арестовали из-за авиакатастрофы Ан-26

По мнению следствия, это и привело к тому, что экипаж узнал об отказе левого двигателя уже во время полета и не смог в воздухе уладить эту проблему.

Плановая таблица предполагала, что самолет совершил вылет, сделал круг по плановой задаче, совершил посадку, его осмотрели техники, экипаж сменился, выехал снова на взлетную полосу и начался второй полет.

Перед каждым полетом технический осмотр способен выявить неисправности и устранить их. В нашем же случае было предоставлено разрешение на осуществление так называемого конвейерного полета, то есть без физической посадки и остановки самолета на земле,

– заявили прокуроры.

Еще одно нарушение – то, что на борт самолета допустили сразу 20 курсантов. При єтом парашюты и кислородные маски были рассчитаны лишь на 10 человек.

Сам Александр Жук заверил, что с его стороны не было нарушений, а конвейерные полеты не были запрещены. Также он рассказал, что допуск на борт Богдана Кишени, у которого не было практики ночных полетов, разрешил не он, а командир эскадрильи.



Авиакатастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом / инфографика 24 канала