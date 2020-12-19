Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Дроздов прокомментировал вручение ему подозрения по делу о катастрофе самолета Ан-26. Тогда погибли 26 человек.

Командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова подозревают в халатности, которая привела к падению самолета Ан-26 под Чугуевом (трагедия произошла в сентябре 2020). Дроздов в программе "Свобода слова Савика Шустера" 18 декабря отреагировал на обвинения.

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"Сегодня (18 декабря – 24 канал) я получил сообщение о подозрении ", – констатировал генерал. И добавил, что сейчас спрашивает себя: "С какой целью и для чего это все делается, и кто и какие цели преследует".

20 ноября 2020 акт технического расследования катастрофы Ан-26 утвердили, и в нем определены как главные, так и причины, которые непосредственно были,

– сказал Дроздов.

Именно по этим выводам в ГБР (Государственном бюро расследований) должны определить виновность и степень вины должностных лиц и всех причастных к катастрофе.

Дроздов добавил, что его огорчает давление на "боевых генералов с проукраинской позицией". Ведь с каждым таким производством продолжается дискредитация военных.

Возмущенный генерал и тем, что сначала его хотели унизить сыном, "а он не был мажором, как представили его некоторые СМИ".

По словам командующего ВВС, он неоднократно предлагал модернизировать воздушную технику. Мол, если бы власть прислушалась, возможно, катастрофы удалось бы избежать.

Воздушные силы – это не только командование, но и ответственные за летную подготовку, подготовку экипажей, безопасность полетов. У меня 3 заместителя, 2 подчиненных командующие. В Харьковском университете есть люди, которые готовят решения и программы... А все меры, перечисленные в сообщении о подозрении, высказывают лично мне,

– подытожил Сергей Дроздов.



Катастрофа Ан-26: что следует помнить / Инфографика 24 канала