По мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, в Украине необходимо изменить закон о санкциях. Политик утверждает, если идти по пути санкций, то нужно также решать вопрос в суде.

В противном случае, уверяет Разумков, надо менять закон о санкциях.

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Что говорит Разумков

Спикер рассказал, что на последнем заседании СНБО поддержал введение санкций против ряда юридических физических и юридических лиц. К слову, тогда санкции наложили на кума Путина Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко.

Однако, по словам Разумкова, он проголосовал "за", потому что решение касалось как украинцев, так и россиян.

Нам нужно... поменять закон о санкциях, чтобы ни у кого не было разночтений и чтобы такие полномочия были в полном объеме у СНБО. И тогда это было бы действенным механизмом,

– уверен спикер.

Почему Разумков не поддержал санкции против Козака

Разумков воздержался, когда голосовали за введение санкций против соратника Медведчука Тараса Козака. Тогда заблокировали его каналы NewsOne, Zik и"112 Украина".

"Это касается правовой позиции. Нравится она нам или не нравится, но она должна быть правовой независимо от того, где решение принимается – в Верховной Раде, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве", – сказал политик.

Спикер утверждает, что санкции не могут распространяться на граждан Украины. Разумков добавил, что эта формулировка четко звучит в законе о санкциях, который Рада приняла в августе 2014 года.