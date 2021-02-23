Украинское правительство подало новую жалобу против России в Европейский суд по правам человека. Дело касается покушения на оппозиционера Алексея Навального и убийств украинских чиновников.

Информацию подтвердили в пресс-службе ЕСПЧ, однако содержание жалобы пока не обнародовали.

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Что известно о жалобе

По информации СМИ, одним из эпизодов, фигурирует в обвинениях, покушение на российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечено, что использовали яд "Новичок", который есть в распоряжении только российских спецслужб.

Как рассказал правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина, жалоба не утверждает, что покушение касается Украины, ведь страны не должны обосновывать такую связь.

Кроме Навального, в жалобе фигурируют другие убийства

Важно, что в жалобе фигурируют другие убийства, которые совершали в Украине. Однако присутствие Навального в перечне жертв делает украинскую жалобу соответствующей требованиям ЕСПЧ по срокам давности.

Орешник рассказал, что речь идет о системных убийствах так называемых врагов России. Например, сотрудников военной разведки и СБУ, которых убили в Киеве и Мариуполе.