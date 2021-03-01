По депутата пророссийской фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича возьмется СБУ. Все потому, что он опубликовал в своем фейсбуке карту Украины без оккупированного Крыма.

24 канал обратился за комментарием в Службу безопасности Украины. Там сообщили, что уже изучают скандальное сообщение политика в соцсети.

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"Анализируем публикацию нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича, в которой, среди прочего, добавлена фотография карты Украины без АР Крым. По результатам будем информировать дополнительно", – отметили в ведомстве.

Скандальный пост Рабиновича

1 марта нардеп опубликовал в фейсбуке карту, согласно которой жители Юга и Востока Украины якобы говорят только на русском языке.

В то же время, как утверждает Рабинович, в центральных регионах используют суржик, а на украинском языке общаются только на Западе.

Публикация политика возмутила украинцев. Ведь на карте нет Крыма, оккупированного Россией. Также там указаны аббревиатуры так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Важно! Последняя перепись населения, которую провели в 2001 году, свидетельствует о другом. Согласно ей, русский считают родным только большинство населения Крыма и нескольких регионов Донбасса.