Карта Украины без оккупированного Крыма: СБУ взялась за Рабиновича
По депутата пророссийской фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича возьмется СБУ. Все потому, что он опубликовал в своем фейсбуке карту Украины без оккупированного Крыма.
Источник:24 канал
24 канал обратился за комментарием в Службу безопасности Украины. Там сообщили, что уже изучают скандальное сообщение политика в соцсети.
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"Анализируем публикацию нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича, в которой, среди прочего, добавлена фотография карты Украины без АР Крым. По результатам будем информировать дополнительно", – отметили в ведомстве.
Скандальный пост Рабиновича
- 1 марта нардеп опубликовал в фейсбуке карту, согласно которой жители Юга и Востока Украины якобы говорят только на русском языке.
- В то же время, как утверждает Рабинович, в центральных регионах используют суржик, а на украинском языке общаются только на Западе.
- Публикация политика возмутила украинцев. Ведь на карте нет Крыма, оккупированного Россией. Также там указаны аббревиатуры так называемых "ЛНР" и "ДНР".
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