Украинские Карпаты 26 декабря оказались в плену снега. Спасатели отметили, что зимняя сказка может нести опасность для туристов. Ведь из-за метели и метель видимость в горах плохая.

Сейчас температура воздуха в Карпатах в среднем составляет 10 градусов. Об этом сообщает Черногорский поисково-спасательный пост.

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Кроме мороза, в горах также наблюдается плохая видимость. На горе Поп Иван Черногорский облачно и падает мелкий снег.

По информации спасателей, видимость состоянию на 26 декабря 10:00 составляла до 50 метров.



Снег в Карпатах / Фото Черногорского поисково-спасательного поста

Что сделать, чтобы не попасть в снежную ловушку

Человек должен выбрать соответствующий своему опыту и физической подготовки маршрут, который ему под силу. Маршрут нужно детально спланировать. Необходимо иметь специальную одежду и туристическое снаряжение, что особенно актуально зимой. Обязательно надо учесть прогноз погоды до трех суток. Если он неблагоприятный, то путешествие стоит отложить. Важно зарегистрироваться в подразделениях ГСЧС и оставить свои контактные данные и маршрут, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации было легче оказать помощь.



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