В Карпатах 11 января 2021 года сохраняется угроза схода лавин. Высота снежного покрова составляет до 61 сантиметра. Больше всего снега намело на снеголавинной станции "Плай". Температура воздуха опустилась до -10,4 градуса.

На горе Поп Иван утром 11 января было облачно. Температура опустилась до -9 градусов. Об этом сообщили на странице в фейсбуке Черногорского горного поисково-спасательного поста. Читайте также Локдаун в Украине: в Буковеле огромные очереди к подъемникам – видео Кстати, накануне температура воздуха на карпатской вершине опускалась до -14 градусов.

Поп Иван замело снегом / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста Сколько снега в Карпатах По данным снеголавинных станций 11 января в Карпатах достаточно много снега: ►на станции Пожежевская высота снежного покрова составляет 25 – 54 сантиметров, снег вьюжный, стабильный. Температура воздуха составляет -9,7 градусов, ветрено. ►Плай – высота снежного покрова составляет 40 – 61 сантиметров, снег свежий, пылеобразный, хорошо закреплен. Столбик термометра опустился до -9,7 градусов. Ветер юго-восточный 4 – 6 метров в секунду, облачно. ►Драгобрат – высота снега достигает 32 сантиметров. Температура воздуха опустилась до -10,4 градусов.

Карпаты засыпало снегом / Фото Alexander Golobin