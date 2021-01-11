Карпаты снова засыпало снегом: существует снеголавинная опасность – фото
В Карпатах 11 января 2021 года сохраняется угроза схода лавин. Высота снежного покрова составляет до 61 сантиметра. Больше всего снега намело на снеголавинной станции "Плай". Температура воздуха опустилась до -10,4 градуса.
На горе Поп Иван утром 11 января было облачно. Температура опустилась до -9 градусов. Об этом сообщили на странице в фейсбуке Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Читайте также Локдаун в Украине: в Буковеле огромные очереди к подъемникам – видео
Кстати, накануне температура воздуха на карпатской вершине опускалась до -14 градусов.
Поп Иван замело снегом / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
Сколько снега в Карпатах
По данным снеголавинных станций 11 января в Карпатах достаточно много снега:
►на станции Пожежевская высота снежного покрова составляет 25 – 54 сантиметров, снег вьюжный, стабильный. Температура воздуха составляет -9,7 градусов, ветрено.
►Плай – высота снежного покрова составляет 40 – 61 сантиметров, снег свежий, пылеобразный, хорошо закреплен. Столбик термометра опустился до -9,7 градусов. Ветер юго-восточный 4 – 6 метров в секунду, облачно.
►Драгобрат – высота снега достигает 32 сантиметров. Температура воздуха опустилась до -10,4 градусов.
Поделиться новостью