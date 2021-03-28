Украинские Карпаты в конце марта снова замело снегом. На Буковеле температура воздуха опустилась до -2 градусов. Похолодало и в Славском на Львовщине.

Похоже, что несмотря на постепенное потепление, зима все еще не хочет уходить из Украины и пытается отчаянно задержаться здесь хотя бы на несколько дней.

Погода в Украине На Западе и в Киеве – дожди, в других регионах до +15

Славское

Александр Домбровский опубликовал в фейсбуке видео, иллюстрирующее ситуацию в Славском. "Утро, Захар Беркут, этакая себе весна", – написал он

И кроме этого добавил, что лыжный сезон там, к сожалению, придется закрыть. Ведь Львовщина накануне попала в красную карантинную зону.

Снег в Славском 28 марта: смотрите видео

Буковель

Осадки не обошли и Буковель. На вебкамерах, установленных на горнолыжном курорте, видны, в частности, безлюдные и заснеженные станции подъемника.

В Буковеле снова снежит / Скриншот с видео

Отметим, что накануне областная комиссия по ТЭБ и ЧС продлила ограничения на въезд туристов в село Поляница, где расположен курорт "Буковель", до 10 апреля.

Черногора

Продолжает снежить и на Черногоре, самом высоком горном массиве украинских Карпат. По состоянию на 8:10 на горе Поп Иван Черногорский – ясная погода.

"Ветер юго-западный. Температура опустилась до -5", – говорится в заметке на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.