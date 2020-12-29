На Карпаты 29 декабря надвинул шторм. В частности, непогода накрыла гору Поп Иван Черногорский. Туристов просят воздержаться от походов.

На горе бушует непогода. Об этом сообщили на странице Черногорского поисково-спасательного поста в фейсбуке.

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Да, гору Поп Иван затянуло туманом. Видимость – до 10 метров. Кроме того, из-за высокой влажности намерзает лед. Температура воздуха составляет -5 градусов. Южный ветер достигает 22 метров в секунду.

Туристам настоятельно рекомендуют не идти в высокогорье.

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Синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Украине. В частности, прогнозировали шквальный ветер в Карпатах.

Кроме того, ветрено будет в Закарпатье, Ивано-Франковской, Буковине, Львовской и Тернопольской областях.

Ряд регионов также накроет туман. Видимость достигать 200 – 500 метров. Преимущественно туман обещают в Центре и на Юге.

Однако в целом столбики термометров в течение 29 декабрю будут выше нуля.

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