Из-за сильных морозов в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" замерзли водопады. Они превратились в застывшие снежные каскады с ледяными сталактитами.

Волшебные фото скульптур, созданных зимней природой, обнародовали в фейсбуке парка.

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Сказочные ледяные скульптуры в Карпатах

Частые изменения погоды этой зимой, перепады от оттепели до сильных морозов создали благоприятные условия для образования различных форм замерзания воды. Создателями скульптур являются мороз, солнце и снег.

На территории Сколевских Бескидов вы найдете ледниковые водопады, удивительные сосульки, ледяные произведения искусства,

– рассказали в парке.

А также добавили, что обычно сосулька образуется на скальных выступах, береговых обрывах, ветках деревьев. Но может формироваться и в полостях при послойном замораживании воды, которая медленно стекает или капает.

И хотя в основном сосульки имеют конусообразную форму, однако быстрая смена погодных условий способна создать действительно удивительные и неповторимые ледяные фигуры.

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