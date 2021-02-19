В Карпатах замерзли водопады: волшебные фото ледяных скульптур
Из-за сильных морозов в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" замерзли водопады. Они превратились в застывшие снежные каскады с ледяными сталактитами.
Источник:Парк "Сколевские Бескиды"
Волшебные фото скульптур, созданных зимней природой, обнародовали в фейсбуке парка.
Читайте также Неповторимая красота: сеть восхитило видео зимнего путешествия по Карпатам из кабины машиниста тепловоза
Сказочные ледяные скульптуры в Карпатах
Частые изменения погоды этой зимой, перепады от оттепели до сильных морозов создали благоприятные условия для образования различных форм замерзания воды. Создателями скульптур являются мороз, солнце и снег.
На территории Сколевских Бескидов вы найдете ледниковые водопады, удивительные сосульки, ледяные произведения искусства,
– рассказали в парке.
А также добавили, что обычно сосулька образуется на скальных выступах, береговых обрывах, ветках деревьев. Но может формироваться и в полостях при послойном замораживании воды, которая медленно стекает или капает.
И хотя в основном сосульки имеют конусообразную форму, однако быстрая смена погодных условий способна создать действительно удивительные и неповторимые ледяные фигуры.
Обратите внимание Азовское море покрылось толстым слоем льда: захватывающие фото и видео
Что известно о парке "Сколевские Бескиды"?Национальный природный парк в украинских Карпатах. Расположен в южной части Львовской области, в пределах Сколевского и (частично) Турковского и Дрогобычского районов. На его территории расположены несколько водопадов: Каменецкий, Гуркало, Сопот.
Поделиться новостью