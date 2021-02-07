В Украине бушует непогода, синоптики предупредили об опасности схода лавин в горах. Но это не останавливает поклонников зимних видов спорта от посещения региона и попадание в передряги. Так, в Карпатах заблудился лыжник с Берегового, а любитель активного отдыха из Львова получил травму.

6 февраля в Службу спасения поступило сообщение о том, что пропал 24-летний лыжник.

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Турист потерял ориентир во время катания на лыжах

Турист из Берегового заблудился во время катания на лыжах. Он потерял ориентир в районе долины Драгобрат, что в Раховском районе Закарпатской области.

На поиски сразу отправились спасатели. С заданием они справились за меньше, чем три часа. Лыжника нашли в лесу недалеко от горнолыжного комплекса.

Неудачно закончился отдых в горах и для 27-летнего львовянина. Он травмировал колено во время катания на лыжах в Воловецком районе.

Важно! Спасатели напоминают туристам о правилах безопасности во время отдыха. В ГСЧС советуют не переоценивать собственные силы, когда катаетесь на лыжах или сноуборде.

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В Карпатах – угроза схода лавин / Фото ГСЧС



Лыжник повредил колено / Фото ГСЧС

Туриста со Львова в горах искали двое суток

Отметим, что гораздо тяжелее был поиск туриста соЛьвова, который заблудился в горах 15 января во время восхождения на гору Поп Иван Мармарошский. Мужчину искали почти 2 суток и нашли уже на территории Румынии. Турист обморозил конечности.