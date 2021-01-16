В Карпатах выпало до 96 сантиметров снега: сохраняется опасность лавин – фото
Высота снежного покрова в Карпатах 16 января местами достигла 96 сантиметров. Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности.
Опасность схода лавин
Сложной является ситуация в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
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Там сохраняется вероятность схода снежных лавин (3 уровень опасности). Кроме того, в горах сильный мороз.
Угроза схода лавин сохраняется / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Какая погода в Карпатах
- Утром 16 января на снеголавинной станции "Пожижевская" у вершины Говерлы температура воздуха достигала -16 градусов. Видимость была ограничена из-за облачности. Высота снежного покрова составляла 58 – 96 сантиметров.
- Вблизи станции "Плай" на полонине Боржава на Закарпатье выпало до 34 – 68 сантиметров снега. Метеорологи заявляют, что он пылевидный и хорошо закреплен. Температура также держится на уровне -16 градусов.
- Чуть холоднее на Драгобрате – -18 градусов. Снежный покров имеет высоту 56 сантиметров.
- По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Черногорский утром тоже было пасмурно, видимость составляла до 30 метров. Ветер был юго-западный, разгонялся до 4 – 6 метров за секунду. Столбики термометров опустились до -20 градусов.
Ситуация на горе Поп Иван / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
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