Высота снежного покрова в Карпатах 16 января местами достигла 96 сантиметров. Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности.

Опасность схода лавин

Сложной является ситуация в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

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Там сохраняется вероятность схода снежных лавин (3 уровень опасности). Кроме того, в горах сильный мороз.

Угроза схода лавин сохраняется / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Какая погода в Карпатах

Утром 16 января на снеголавинной станции "Пожижевская" у вершины Говерлы температура воздуха достигала -16 градусов . Видимость была ограничена из-за облачности. Высота снежного покрова составляла 58 – 96 сантиметров.

у вершины Говерлы температура воздуха достигала . Видимость была ограничена из-за облачности. Вблизи станции "Плай" на полонине Боржава на Закарпатье выпало до 34 – 68 сантиметров снега . Метеорологи заявляют, что он пылевидный и хорошо закреплен. Температура также держится на уровне -16 градусов .

на Закарпатье выпало до . Метеорологи заявляют, что он пылевидный и хорошо закреплен. Температура также держится на уровне . Чуть холоднее на Драгобрате – -18 градусов . Снежный покров имеет высоту 56 сантиметров.

– . Снежный покров имеет высоту 56 сантиметров. По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Черногорский утром тоже было пасмурно, видимость составляла до 30 метров. Ветер был юго-западный, разгонялся до 4 – 6 метров за секунду. Столбики термометров опустились до -20 градусов.

Ситуация на горе Поп Иван / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Важно! Морозы и снегопады в Украине прогнозируют минимум до 20 января. Путешественников просят воздержаться от походов в горы.