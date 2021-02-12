В Карпатах выпало 112 сантиметров снега: невероятное фото
По состоянию на пятницу, 12 февраля, в Карпатах выпало более 100 сантиметров снега. Наихудшая ситуация на Ивано-Франковщине.
Источник:Фейсбук Украинского гидрометцентра
Снежный покров там достигает 112 сантиметров. В Закарпатской области выпало около 87 сантиметров снега.
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Самая сложная ситуация на горе Поп Иван Черногорский. Видимость там ограничена до 50 метров. Температура воздуха на вершине опустилась до -19 градусов.
Совсем бесснежные сейчас такие регионы:
- Днепропетровская область;
- Луганская область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- полуостров Крым.
Что происходит в других областях
- В других областях Украины снежный покров не превышает 50 сантиметров.
- Наиболее заснеженными остаются Черниговская и Сумская области.
- На Киевщине высота снежного покрова колеблется от 21 до 30 сантиметров.
- В то же время жители Херсонщины могут отдохнуть от непогоды. Там осталось лишь до 0,5 сантиметров снега.
- Отдельные регионы сейчас страдают от снега с дождем.
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