По состоянию на пятницу, 12 февраля, в Карпатах выпало более 100 сантиметров снега. Наихудшая ситуация на Ивано-Франковщине.

Снежный покров там достигает 112 сантиметров. В Закарпатской области выпало около 87 сантиметров снега.

Актуально Украину замело снегом: какая ситуация в областях – фото, видео

Самая сложная ситуация на горе Поп Иван Черногорский. Видимость там ограничена до 50 метров. Температура воздуха на вершине опустилась до -19 градусов.

Совсем бесснежные сейчас такие регионы:

Днепропетровская область;

Луганская область;

Донецкая область;

Запорожская область;

полуостров Крым.

Что происходит в других областях

В других областях Украины снежный покров не превышает 50 сантиметров.

Наиболее заснеженными остаются Черниговская и Сумская области.

На Киевщине высота снежного покрова колеблется от 21 до 30 сантиметров.

В то же время жители Херсонщины могут отдохнуть от непогоды. Там осталось лишь до 0,5 сантиметров снега.

Отдельные регионы сейчас страдают от снега с дождем.

Обратите внимание! Спасатели рассказали, что по состоянию на 10:00 снежило только во Львовской, Черниговской, Тернопольской, Ровненской, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Одесской областях.