Провел 2 ночи на морозе: в Карпатах вторые сутки ищут туриста, привлечена авиация, – видео
В Карпатах спасатели 2 день ищут туриста из Киева. Мужчина заблудился возле села Березники Свалявского района Закарпатской области.
Источник:ГСЧС
Телефонной связи с 40-летним мужчиной до сих пор нет, поэтому спасатели прочесывают заснеженные склоны горного массива. Киевлянин уже 2 ночи провел в горах при температуре -20 градусов.
Читайте также За сутки на Закарпатье заблудились 12 туристов: одного до сих пор ищут и привлекли авиацию
Три группы спасателей ищут мужчину
Для поисков туриста сформировали 3 поисковые группы, которые сейчас обследуют гору Жид Магура, а также гору Гимба со стороны села Пилипец и села Березники. Работы осложняются погодными условиями: в зоне поисков пока снегопад, ветер и 15 градусов мороза.
К поискам привлекли 66 человек и 13 единиц техники, в частности, 47 спасателей ГСЧС Закарпатья, Львовщины и со 2-го специального центра быстрого реагирования города Дрогобич.
В Карпатах ищут туриста второй день: смотрите видео
К поискам привлекли авиацию
Спасатели подняли в воздух вертолет Super Puma от Специального авиационного отряда ГСЧС Украины.
Для поисков туриста подняли авиацию: смотрите видео
Спасателям удалось отыскать другого туриста
В субботу, 14 февраля, работники ГСЧС у районов горы Магура-Жиде нашли другого туриста. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
По словам найденного лыжника, мужчины вместе сбились с дороги в районе горы Гимба. Турист рассказал, что они шли вдвоем по лесу, перекликались.
Где в час ночи 14 февраля мужчина перестал слышать и видеть фонарик на голове товарища, но продолжил идти, думая, что тот его догонит.
На выходных в горах потерялись 12 человек
- Спасатели сообщают, что в субботу, 13 февраля, в горах потерялись 12 человек.
- Всех лыжников, которым нужна была помощь, удалось найти живыми.
- Поиски единственного не найденного туриста продолжаются.
Поделиться новостью