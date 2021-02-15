В Карпатах спасатели 2 день ищут туриста из Киева. Мужчина заблудился возле села Березники Свалявского района Закарпатской области.

Телефонной связи с 40-летним мужчиной до сих пор нет, поэтому спасатели прочесывают заснеженные склоны горного массива. Киевлянин уже 2 ночи провел в горах при температуре -20 градусов.

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Три группы спасателей ищут мужчину

Для поисков туриста сформировали 3 поисковые группы, которые сейчас обследуют гору Жид Магура, а также гору Гимба со стороны села Пилипец и села Березники. Работы осложняются погодными условиями: в зоне поисков пока снегопад, ветер и 15 градусов мороза.

К поискам привлекли 66 человек и 13 единиц техники, в частности, 47 спасателей ГСЧС Закарпатья, Львовщины и со 2-го специального центра быстрого реагирования города Дрогобич.

В Карпатах ищут туриста второй день: смотрите видео

К поискам привлекли авиацию

Спасатели подняли в воздух вертолет Super Puma от Специального авиационного отряда ГСЧС Украины.

Для поисков туриста подняли авиацию: смотрите видео

Спасателям удалось отыскать другого туриста

В субботу, 14 февраля, работники ГСЧС у районов горы Магура-Жиде нашли другого туриста. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

По словам найденного лыжника, мужчины вместе сбились с дороги в районе горы Гимба. Турист рассказал, что они шли вдвоем по лесу, перекликались.

Где в час ночи 14 февраля мужчина перестал слышать и видеть фонарик на голове товарища, но продолжил идти, думая, что тот его догонит.

Обратите внимание! Спасатели призывают не выходить в горы из-за ухудшения погодных условий и значительной снеголавинной опасности. Однако туристы все равно подвергают себя опасности и теряются.

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