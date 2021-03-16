В Карпатах 17 марта прогнозируют сильные снегопады. Уровень опасности – желтый. Из-за этого, предупредили синоптики, существует угроза схода снежных лавин.

В частности, опасность подстерегает на высокогорьях Закарпатья. Метеорологи уровень угрозы оценили как 3.

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Наибольшая опасность – в горах Ивано-Франковщины

Еще сложнее ситуация с возможными лавинами – на Ивано-Франковщине. Здесь уровень опасности более высокий – 4, и неблагоприятные погодные условия.



Снеголавинная ситуация 17 марта / Карта Укргидрометцентра

Почти всю Украину накроют осадки

Отметим, что 17 марта из-за мощного циклона почти всю Украину накроют осадки – дожди с мокрым снегом. Повезет только жителям Черниговщины, которым метеорологи пообещали солнечную погоду. Почти по всей территории Украины температура будет колебаться в пределах +3 ... +7 градусов. Несколько больше воздух прогреется в южных регионах.

Между тем, синоптики не радуют прогнозами. Говорят, что в ближайшие дни на тепло надеяться не следует, однако осадки должны прекратиться 19 марта. Хотя это будет касаться не всех областей Украины.



Как спастись от снежной лавины / Инфографика 24 канала