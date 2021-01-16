В Карпатах бушует вьюга: украинцам советуют воздержаться от походов в горы
В Карпатах в Украине продолжается многочасовая и сильная метель. Начиная с 16 января и на ближайшие несколько дней не стоит планировать поход в горы–- такое путешествие может быть опасным.
15 января в украинских Карпатах, в частности – на Черногорском хребте, была сильная метель. Об этом рассказали в фейсбуке на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах".
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Ситуация на хребте по состоянию на 17 часов была такой:
- Снег выпадал до 2 миллиметров в час.
- Скорость ветра достигала 8 метров в секунду.
- И это при температуре в 14 градусов мороза.
По прогнозам синоптиков, метель продлится по меньшей мере 56 часов.
К слову, морозы накрыли Украину с 13 января, и в дальнейшем будут только усиливаться. Холоднее всего будет 20 и 26 января. Подробнее об этом и о том, когда в Украине потеплеет – по этой ссылке.
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