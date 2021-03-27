В Карпатах существует угроза схода лавин, на Волыни может затопить дорогу и дворы, – ГСЧС
В Карпатах в воскресенье, 28 марта, следует ожидать значительную снеголавинную опасность. В частности на высокогорье Закарпатской области.
Источник:ГСЧС
Спасатели предупреждают о 3 уровне опасности. Такая ситуация будет следствием снегопадов и метелей.
Читайте также Прогноз погоды на 27 марта: весна наконец-то идет в Украину
По данным Укргидрометцентра, 28 марта в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень),
– сообщили в ГСЧС.
Паводки на Волыни
Кроме этого, в течение 27–29 марта в реке Стыр поднимется уровень воды.
Это может привести к затоплению коммунальной дороги, хозяйственных сооружений и дворов в Маневичском районе Волынской области
Там спасатели предупредили о желтом уровне опасности.
Поделиться новостью