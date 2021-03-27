В Карпатах в воскресенье, 28 марта, следует ожидать значительную снеголавинную опасность. В частности на высокогорье Закарпатской области.

Спасатели предупреждают о 3 уровне опасности. Такая ситуация будет следствием снегопадов и метелей.

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По данным Укргидрометцентра, 28 марта в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень),

– сообщили в ГСЧС.

Обратите внимание! Лавина – это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 метров в секунду. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.

Паводки на Волыни

Кроме этого, в течение 27–29 марта в реке Стыр поднимется уровень воды.

Это может привести к затоплению коммунальной дороги, хозяйственных сооружений и дворов в Маневичском районе Волынской области

Там спасатели предупредили о желтом уровне опасности.



Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала