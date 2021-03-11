В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах 11 марта. Речь идет о высокогорье Ивано-Франковской области.

В регионе прогнозируют снегопады. Уровень опасности метеорологи оценили как третий.

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Согласно информации Укргидрометцентра, на Прикарпатье и Буковине возможны дождь и снег.

Снеголавинная опасность в Карпатах / Изображение Укргидрометцентра

На горе Поп Иван Черногорский было ясно и морозно

Источник: фейсбук Черногорского горного поисково-спасательного поста

На Черногорском горном поисково-спасательном посту однако отметили, по состоянию на утро 11 марта было ясно. На горе Поп Иван Черногорский зафиксировали температуру -13 градусов. Скорость ветра достигала 3-4 метров в секунду.

Какая погода в Украине 11 марта

В целом синоптики не порадовали украинцев обещаниями весеннего тепла. 11 марта по всей территории – морозно, однако в большинстве областей все же сухо. Ночью столбики термометров опустились даже ниже отметки -10 на востоке и юго-востоке. Днем потеплело, температура колеблется в пределах -3...+3. В западных областях и Приазовье метеорологи предупредили о штормовом ветре.