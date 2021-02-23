Закарпатские спасатели оказали помощь женщине, которая травмировалась в Карпатах. Она подвернула ногу во время прохождения туристического маршрута.

Женщина вместе с группой других туристов поднялась на гору Петрос в Раховском районе. Во время спуска она подвернула ногу и не смогла идти дальше.

Читайте также Снежная крепость на вершине Черногоры: из-за оттепели в Карпатах могут сойти лавины

Что еще известно

Соответствующее сообщение спасатели получили 22 февраля в 15:50.

Женщина – жительница города Черноморска в Одесской области.

К ней направили специалистов Раховской горной поисково-спасательной группы.



Спасатели оказали помощь туристке / Фото ГСЧС

Женщине оказали необходимую помощь

Спасатели прибыли в район долины Головческа, где находилась группа, в 17:15.

Туристке оказали необходимую помощь и транспортировали ее в приют "Козьмещик".

От дальнейшей госпитализации травмированная женщина отказалась.

Поиски киевлянина, заблудившегося в горах

Заметим, что 13 февраля вблизи горы Гемба заблудился 40-летний мужчина. Товарища, с которым тот катался на лыжах, нашли на следующий день.

Тот указал спасателям координаты, по которым они обнаружили следы заблудившегося, однако непогода помешала им установить, куда он двигался дальше.

Спасатели не прекращают поисков уже 11 день подряд. Они проверяют местность насчет схода лавин или падения снежных карнизов.