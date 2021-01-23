Горные спасатели 22 января оказали помощь женщине, которая пожаловалась на ухудшение самочувствия во время похода. Вместе с туристической группой она направлялась на полонину Гропа.

О том, что ей стало плохо жительница Киева сообщила гиду, который и попросил помощи у спасателей. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Читайте также Шквальный ветер и до 20 сантиметров снега: в Украину вновь идет непогода

Спасатели оказали помощь туристке

Спасатели отмечают, что сообщение о досадном инциденте к ним поступило в 12:30.

На место происшествия сразу отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения села Лазещина.

Они оказали пострадавшей первую доврачебную помощь.

После этого транспортировали женщину в село Лазещина, где ее уже ждали знакомые.



Во время похода женщине стало плохо / Фото ГСЧС

От госпитализации туристка отказалась, –

добавили в ГСЧС.

Обратите внимание! Спасатели напоминают туристам об обязательном соблюдении правил безопасности в горной местности и призывают на период объявленной лавинной опасности воздержаться от восхождения в горы. У женщины во время похода ухудшилось самочувствие / Фото ГСЧС Предупреждение о снеголавинной опасности Из-за оттепели в ближайшие дни в горных районах ожидается значительная снеголавинная опасность. 22 – 23 января в высокогорье Закарпатской области;

23 – 24 января в высокогорье Ивано-Франковской области. В то же время в горах существует угроза оползней снега на дороги.



Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала