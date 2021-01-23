Стало плохо во время похода: спасатели в Карпатах спустили с горы женщину – фото
Горные спасатели 22 января оказали помощь женщине, которая пожаловалась на ухудшение самочувствия во время похода. Вместе с туристической группой она направлялась на полонину Гропа.
О том, что ей стало плохо жительница Киева сообщила гиду, который и попросил помощи у спасателей. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
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Спасатели оказали помощь туристке
- Спасатели отмечают, что сообщение о досадном инциденте к ним поступило в 12:30.
- На место происшествия сразу отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения села Лазещина.
- Они оказали пострадавшей первую доврачебную помощь.
- После этого транспортировали женщину в село Лазещина, где ее уже ждали знакомые.
Во время похода женщине стало плохо / Фото ГСЧС
От госпитализации туристка отказалась, –
добавили в ГСЧС.
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