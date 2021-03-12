В Карпатах в урочище "Сухарь" 11 марта сошла снежная лавина. Туристов предупреждают об опасности в горах.

Урочище расположено на территории национального природного парка "Синевир".

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Ввиду опасности, туристов призвали не рисковать.

Призываем туристов не рисковать, а любоваться красотой природы в безопасных местах,

– говорится в сообщении.

Предупреждение о сходе лавин

Накануне в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждали о снеголавинной опасности в Карпатах. Говорилось о высокогорье Ивано-Франковской области.

В регионе прогнозировали снегопады, а уровень опасности метеорологи оценили как третий.

Обратите внимание! Сейчас штормовое предупреждение объявили почти по всей стране. Во всех областях, кроме восточных, бушует шквальный ветер. На Западе падает снег, на дорогах – гололедица.



Что делать в горах во время схода лавин / Инфографика 24 канала