В Карпатах сошла мощная снежная лавина: впечатляющие фото
В Карпатах в урочище "Сухарь" 11 марта сошла снежная лавина. Туристов предупреждают об опасности в горах.
Источник:24 канал
Урочище расположено на территории национального природного парка "Синевир".
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Ввиду опасности, туристов призвали не рисковать.
Призываем туристов не рисковать, а любоваться красотой природы в безопасных местах,
– говорится в сообщении.
Предупреждение о сходе лавин
- Накануне в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждали о снеголавинной опасности в Карпатах. Говорилось о высокогорье Ивано-Франковской области.
- В регионе прогнозировали снегопады, а уровень опасности метеорологи оценили как третий.
Что делать в горах во время схода лавин / Инфографика 24 канала
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