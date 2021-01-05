В Карпатах фотографу удалось снять на камеру краснокнижную рысь: редкие фото
Карпатский фотограф Мирон Марецкий сумел запечатлеть на снимках евразийскую рысь. Животное находится в "Красной книге Украины" из-за небольшой популяции.
По оценкам Всемирного фонда дикой природы, в Украине сейчас есть всего 500 особей евразийской рыси. Снимки животных в фейсбуке обнародовал фотограф Мирон Марецкий.
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Поэтому животное и внесли в "Красную книгу Украины".
Где живет евразийская рысь
- в Карпатах есть примерно 350 – 400 особей;
- на территории Полесья – до 80 – 90 особей.
- по недостаточно подтвержденным данным, случаются такие рыси и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
В "Красной книге Украины" причинами уменьшения численности вида называют
- деградацию местообитаний;
- фрагментацию ареала;
- обеднение кормовой базы;
- браконьерский отстрел.
Напомним, летом 2020 года в Чернобыльской зоне заметили краснокнижную птицу.
Краснокнижная евразийская рысь в Карпатах: Фото Мирона Марецкого
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