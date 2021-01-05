Карпатский фотограф Мирон Марецкий сумел запечатлеть на снимках евразийскую рысь. Животное находится в "Красной книге Украины" из-за небольшой популяции.

По оценкам Всемирного фонда дикой природы, в Украине сейчас есть всего 500 особей евразийской рыси. Снимки животных в фейсбуке обнародовал фотограф Мирон Марецкий.

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Поэтому животное и внесли в "Красную книгу Украины".

Где живет евразийская рысь

в Карпатах есть примерно 350 – 400 особей;

на территории Полесья – до 80 – 90 особей.

по недостаточно подтвержденным данным, случаются такие рыси и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В "Красной книге Украины" причинами уменьшения численности вида называют

деградацию местообитаний;

фрагментацию ареала;

обеднение кормовой базы;

браконьерский отстрел.

Напомним, летом 2020 года в Чернобыльской зоне заметили краснокнижную птицу.

Справка. "Красная книга Украины" – официальный государственный документ, который содержит перечень редких, уязвимых и исчезающих видов животного и растительного мира в пределах Украины, а также обобщенные сведения о современном состоянии этих видов и меры по их сохранению. Сейчас Министерство окружающей среды и природных ресурсов готовит четвертое издание "Красной книги Украины".

Краснокнижная евразийская рысь в Карпатах: Фото Мирона Марецкого