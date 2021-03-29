В Карпатах 29 марта будет держаться зимняя погода. Синоптики предупреждают о снегопадах, а следовательно – и об опасности схода лавин.

Так, лавины могут сходить в горах Ивано-Франковской области и высокогорье Закарпатской областей. Спасатели оценили опасность как 3 уровень.

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Какая погода в Карпатах

Утром 29 марта на горе Поп Иван было облачно с прояснениями. Об этом сообщили на странице Черногорского поисково-спасательного поста в фейсбуке. Температура воздуха держится на уровне -10 градусов, а северный ветер достигает порывов 11–12 метров в секунду.

Обратите внимание! Недавно в Карпатах серьезно похолодало. В Буковеле было -2 градуса. Кроме того, курорт замело снегом. Осадки не обошли и Славское во Львовской области.

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