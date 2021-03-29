В Карпатах – снегопады: синоптики предупредили об опасности
В Карпатах 29 марта будет держаться зимняя погода. Синоптики предупреждают о снегопадах, а следовательно – и об опасности схода лавин.
Источник:ГСЧС
Так, лавины могут сходить в горах Ивано-Франковской области и высокогорье Закарпатской областей. Спасатели оценили опасность как 3 уровень.
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Какая погода в Карпатах
Утром 29 марта на горе Поп Иван было облачно с прояснениями. Об этом сообщили на странице Черногорского поисково-спасательного поста в фейсбуке. Температура воздуха держится на уровне -10 градусов, а северный ветер достигает порывов 11–12 метров в секунду.
Какую погоду прогнозируют в Украине
- Погода в разных частях Украины в понедельник будет разной. Например, на Западе будет светить солнце. Столбики термометров будут держаться на уровне + 8...+11 градусов.
- Зато на Востоке, несмотря на такую же температуру, возможен дождь, снег и ветер. Похожую ситуацию прогнозируют на юге, севере и в центре.
- Пасмурная погода будет в Киеве. Температура воздуха не должна быть холодной, но столицу накроют дожди.
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