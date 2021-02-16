В Карпатах в течение 16 – 17 февраля будет значительная снеголавинная опасность. В частности, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Львовской области.

Спасатели предупредили о 3 уровне опасности.

К теме Непогода не отступает: какая ситуация на дорогах и где до сих пор метель

В Черногорском горном поисково-спасательном посту сообщили, что по состоянию на 16 февраля на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -16 градусов, а ветер достигает 2 – 3 метра в секунду. Пока что на горе ясно.

Заметим, что в Карпатах уже третий день ищут туриста. Он заблудился у горы Гемба после снежной бури. К поисковой операции привлекли около 50 человек. Связи с 40-летним мужчиной нет, он 3 суток находится в горах при температуре до -20 градусов.

Непогода в Украине: что известно