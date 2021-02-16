В Карпатах – снеголавинная опасность: где именно следует быть осмотрительными
В Карпатах в течение 16 – 17 февраля будет значительная снеголавинная опасность. В частности, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Львовской области.
Источник:ГСЧС
Спасатели предупредили о 3 уровне опасности.
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В Черногорском горном поисково-спасательном посту сообщили, что по состоянию на 16 февраля на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -16 градусов, а ветер достигает 2 – 3 метра в секунду. Пока что на горе ясно.
Заметим, что в Карпатах уже третий день ищут туриста. Он заблудился у горы Гемба после снежной бури. К поисковой операции привлекли около 50 человек. Связи с 40-летним мужчиной нет, он 3 суток находится в горах при температуре до -20 градусов.
Непогода в Украине: что известно
- Сильные снегопады накрыли Украину с 7 февраля. Это повлекло осложнение движения на дорогах.
- Однако 16 февраля метели в большинстве регионов прекратились. Правда, на некоторых автодорогах до сих пор действуют ограничения для грузовиков. Например, в Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Ровенской областях.
- В дальнейшем синоптики не обещают снегопадов, зато в Украину придут сильные морозы.
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