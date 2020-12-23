С целью не допустить самовольную вырубку хвойных деревьев в Карпатах работают специальные бригады. Лесная охрана проводит рейды по выявлению незаконных рубок новогодних елок.

В Карпатах хвойные деревья охраняют от браконьеров

Ежегодно есть люди, которые рубят хвойные деревья или себе, или на продажу. Об этом в фейсбуке сообщает ГП "Гринявский лесхоз".

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Хотим предостеречь этих горе-заготовителей от подобных действий. Работники лесной охраны осуществляют постоянное патрулирование лесных массивов,

– отметили в лесхозе.

Чтобы предотвратить браконьерство лесная охрана вместе с полицией сформировала специальные рейдовые бригады.

Какой штраф грозит нарушителям

Лесоводы напоминают, что самовольная рубка новогодних елок, в соответствии с законодательством, влечет за собой наложение админштрафа.

Граждане должны заплатить от 510 до 1 020 гривен, а должностные лица – от 850 до 5 100 гривен за одно дерево, а также возместить причиненные убытки, которые зависят от диаметра пня дерева.

Результаты рейдов

Лесная охрана 21 декабря обнаружила "елочного браконьера" в Гостивецком лесничестве. На правонарушителя составили административный протокол, он уплатил штраф.

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Обратите внимание! В лесхозе заявляют, что значительно проще и безопаснее легально купить новогоднюю елку, чем пробовать незаконно рубить хвойное дерево.