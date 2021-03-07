В Карпатах 7 марта есть значительная снеголавинная опасность. Спасатели предупреждают об угрозе 3 уровня в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Сход лавин связан с метелями и снегопадами в Карпатах. Важно Штормовое предупреждение: Украина будет страдать от порывов ветра Чрезвычайники тренировались спасать людей при схождении лавин Недавно в поселке Славское Львовской области работники ГСЧС тренировались спасать пострадавших при сходе лавин. Они отработали следующие вопросы: определение уровня лавинной опасности,

определение типа лавин в зависимости от рельефа местности и количества снежного покрова,

алгоритм действий при неотложных работах при попадании пострадавших под лавину с использованием специального снаряжения. Обратите внимание! С начала 2021 года работники ГСЧС спасли в горах более 360 человек, еще 220 путешественникам они оказывали помощь. Советы туристам, которые отправляются в горы О своем маршруте и ожидаемом времени возвращения из похода расскажите вашим близким, а лучше – зарегистрируйте горное путешествие на спасательных постах.

Избегайте походов в одиночку. Минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человек.

Убедитесь, что ваша экипировка соответствует требованиям похода. Возьмите с собой достаточное количество пищи и воды.

Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.

Обязательно возьмите с собой проверенные туристические карты. Погода в Карпатах утром 7 марта На горе Поп Иван Черногорский утром 7 марта видимость ограничена. Температура воздуха опустилась до -16 градусов. Метет снег и метель.