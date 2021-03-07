В Карпатах объявили угрозу схода лавин
В Карпатах 7 марта есть значительная снеголавинная опасность. Спасатели предупреждают об угрозе 3 уровня в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Источник:ГСЧС
Сход лавин связан с метелями и снегопадами в Карпатах.
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Чрезвычайники тренировались спасать людей при схождении лавин
Недавно в поселке Славское Львовской области работники ГСЧС тренировались спасать пострадавших при сходе лавин. Они отработали следующие вопросы:
- определение уровня лавинной опасности,
- определение типа лавин в зависимости от рельефа местности и количества снежного покрова,
- алгоритм действий при неотложных работах при попадании пострадавших под лавину с использованием специального снаряжения.
Советы туристам, которые отправляются в горы
- О своем маршруте и ожидаемом времени возвращения из похода расскажите вашим близким, а лучше – зарегистрируйте горное путешествие на спасательных постах.
- Избегайте походов в одиночку. Минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человек.
- Убедитесь, что ваша экипировка соответствует требованиям похода. Возьмите с собой достаточное количество пищи и воды.
- Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.
- Обязательно возьмите с собой проверенные туристические карты.
Погода в Карпатах утром 7 марта
На горе Поп Иван Черногорский утром 7 марта видимость ограничена. Температура воздуха опустилась до -16 градусов. Метет снег и метель.
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