В Карпатах 31 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют снег и гололедицу на дорогах, кроме того, в горах будет густой туман.

Поэтому в Карпатах объявили первый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в телеграмме.

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Спасатели предупредили, что в течение 31 декабря в Карпатах будет густой туман. Видимость составит от 200 до 500 метров.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Будьте внимательными и осторожными! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и избегайте опасных маневров,

– добавили в ГСЧС.

Из-за непогоды в Карпатах туристам рекомендовали отказаться от похода в горы.

Существует опасность схода лавин

На странице снеголавинной ситуации в украинских Карпатах в фейсбуке сообщили, что в Карпатах возможен сход лавин. Непогода продлится в течение 31 декабря и 1 января.

Прогнозируется, что температура воздуха в эти дни опуститься чуть ниже 0 градусов, на высокогорье ожидают до -5.

Будут наблюдаться сугробы снега. При дополнительной нагрузке на снежный покров возможен сход снежных "досок". Настоятельно советуем воздержаться от походов в горы и высокогорья,

– говорится в сообщении.



Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала

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