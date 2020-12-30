В Карпатах на Новый год ухудшится погода: там объявили первый уровень опасности
В Карпатах 31 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют снег и гололедицу на дорогах, кроме того, в горах будет густой туман.
Поэтому в Карпатах объявили первый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в телеграмме.
Важно Непогода не отступает: какие области затянет туманом и где будут шквальные ветры
Спасатели предупредили, что в течение 31 декабря в Карпатах будет густой туман. Видимость составит от 200 до 500 метров.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Будьте внимательными и осторожными! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и избегайте опасных маневров,
– добавили в ГСЧС.
Из-за непогоды в Карпатах туристам рекомендовали отказаться от похода в горы.
Существует опасность схода лавин
На странице снеголавинной ситуации в украинских Карпатах в фейсбуке сообщили, что в Карпатах возможен сход лавин. Непогода продлится в течение 31 декабря и 1 января.
Прогнозируется, что температура воздуха в эти дни опуститься чуть ниже 0 градусов, на высокогорье ожидают до -5.
Будут наблюдаться сугробы снега. При дополнительной нагрузке на снежный покров возможен сход снежных "досок". Настоятельно советуем воздержаться от походов в горы и высокогорья,
– говорится в сообщении.
Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала
Какой будет погода на Новый год
- На Новый год погода в Украине будет довольно теплой – столбик термометра не опустится ниже нуля. Кроме того, синоптики предупреждают о дождях и мокром снеге.
- Перед праздником средняя дневная температура в Украине в среднем составит +6...+8 градусов. Зато 1 января прогнозируют небольшие ночные морозы, однако днем столбики термометров снова поднимутся выше нуля.
- Вероятно, оттепель продлится вплоть до Рождества, хотя снег в начале января тоже будет.
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