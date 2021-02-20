В субботу, 20 февраля, спасатели объявили о ІІІ уровне снеголавинной опасности в высокогорье Карпат. Не улучшится ситуация и в воскресенье, 21 февраля.

Сход лавин возможен в горах Закарпатской и Львовской областей.

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Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста поделилась фотографией заснеженной вершины горы Поп Иван (Чорногоры). Температура воздуха там опустилась до -9 градусов мороза. Видимость ограничена до 30 метров.

В то же время синоптики предупреждают, что уже с 20 февраля в Украине будет потепление. На следующей неделе днем будет держаться "плюсовая" температура.

Синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло предупредил: "на выходных мы услышим первые звоночки весны". Однако специалист отметил, что рост температуры будет происходить постепенно.

В марте Украину вновь может накрыть холодный арктический воздух с Севера. Тогда придется смириться со снегопадами и морозами.

Обратите внимание! Сурок Тимка в этом году прогнозирует раннюю весну.