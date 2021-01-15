В Карпатах могут сойти лавины: что говорят спасатели
Спасатели 15 января предупреждают украинцев об опасности схода лавин в Карпатах. Причиной стали затяжные метели. В частности, на перевалах выпало до 35 сантиметров снега.
Самая опасная ситуация будет в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Актуально Вот замело: в Украине выпало до 35 сантиметров снега
Из-за ухудшения погодных условий спасатели объявили о снеголавинных опасностях.
Украинцев призывают пока воздержаться от путешествий в горы. Из-за сильных морозов, метели и ограниченной видимости приятное зимнее путешествие может превратиться в настоящее испытание.
Метели также продолжаются по всей Украине. Средняя температура воздуха в пятницу, 15 января, составит -8 градусов мороза.
Украинцев просят быть внимательными и осторожными и соблюдать правила безопасности.
Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала
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