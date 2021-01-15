Спасатели 15 января предупреждают украинцев об опасности схода лавин в Карпатах. Причиной стали затяжные метели. В частности, на перевалах выпало до 35 сантиметров снега.

Самая опасная ситуация будет в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Актуально Вот замело: в Украине выпало до 35 сантиметров снега

Из-за ухудшения погодных условий спасатели объявили о снеголавинных опасностях.

Украинцев призывают пока воздержаться от путешествий в горы. Из-за сильных морозов, метели и ограниченной видимости приятное зимнее путешествие может превратиться в настоящее испытание.

Обратите внимание! В течение января 2021 года спасатели несколько раз объявляли об опасности схода лавин в Карпатах. Самая сложная ситуация была на горе Поп Иван.

Метели также продолжаются по всей Украине. Средняя температура воздуха в пятницу, 15 января, составит -8 градусов мороза.

Украинцев просят быть внимательными и осторожными и соблюдать правила безопасности.



Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала