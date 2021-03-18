В Карпатах – метели: есть опасность схода лавин
В Карпатах 18 марта будут наблюдать снегопады и метели. Могут сходить лавины, поэтому спасатели предупредили туристов об опасности.
Источник:ГСЧС
Опасность сотрудники ГСЧС оценили в 3 и 4 уровни.
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Где могут сходить лавины
- В высокогорье Закарпатской и среднегорье Львовской области – 3 уровень опасности;
- в высокогорье Ивано-Франковской области – 4 уровень.
Какая погода в Карпатах
Утром на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. Об этом сообщили на странице Черногорского поисково-спасательного поста. Северо-западной ветер достигает 12 – 14 метров в секунду. Температура воздуха составляет -10 градусов. Кроме того, горы охватила метель.
Какая погода будет в Украине
- На другой территории Украины также будет облачно и пасмурно. Прояснения возможны на юге.
- Почти везде прогнозируют дожди и мокрый снег. Однако осадки будут периодическими.
- Кроме того, синоптики предупредили о порывистом ветре.
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