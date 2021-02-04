В Карпатах – метель и снеголавинная опасность: что известно
В высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 4 февраля будет снеголавинная опасность. Все из-за оттепели и осадков.
Источник: ГСЧС
Спасатели оценивают уровень опасности как третий.
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На горе Поп Иван Черногорский – метель. Температура воздуха составляет -5 градусов. Порывы ветра достигают 21 – 22 метра в секунду. Видимость – до 30 метров.
Штормовое предупреждение
Синоптики ранее предупреждали о мощных ветрах в нескольких регионах Украины. Поэтому объявили 1 уровень опасности – желтый.
О каких областях говорится
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Закарпатской,
- Волынской,
- Тернопольской,
- Черновицкой,
- Хмельницкой,
- Ровненской,
- Житомирской,
- Киевской,
- Винницкой.
Заметим, что из-за потепления всю территорию Украины охватят дожди. Столбики термометров достигнут выше нуля.
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