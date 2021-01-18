Из-за сильного снега в Карпатах крайне ограниченная видимость: фото
На карпатской горе Поп Иван 18 января из-за сильного снегопада и облачности видимость весьма ограничена. Она составляет до 30 сантиметров.
Температура воздуха на вершине опустилась до -21 градуса. Ветер северо – восточный, 7 метров в секунду. Об этом сообщили на странице в фейсбуке Черногорского горного поисково-спасательного поста.
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Переметы свежего снега составляют более 50 сантиметров.
Видимость на горе Поп Иван 18 Января / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
Какая погода в Карпатах
► Как сообщили на странице в фейсбуке "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах", на станции "Пожежевская" температура воздуха составляет -15,6 градуса. Юго-западный ветер дует со скоростью 7 – 9 метров в секунду, небо облачное. Высота снежного покрова составляет 44 – 92 сантиметра, снег вьюжный, нестабильный.
► На станции "Плай" температура воздуха опустилась до -17 градусов. Высота снега составляет 35 – 60 сантиметров. Сам снег свежий, пылеобразный, хорошо закреплен.
► На посту "Драгобрат" холоднее всего – -17,6 градуса. Фиксируют метель. Высота снежного покрова составляет 61 сантиметр.
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